Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan dikkat! Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan dikkat! Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

Kademeli emeklilik hakkındaki gelişmeler 2025 yılı için çalışanlar ve emeklilik hakkı kazananlar arasında yoğun bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. Son dönemde sıkça gündeme gelen bu konu özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından yararlanamayan çalışanlar için umut oluşturmuş durumda. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı? Yasa çıkarsa kimler yararlanabilecek? İşte konuya dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:09
SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan voleyi vuracak: Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

Kademeli emeklilik 2025 yılı itibarıyla gündemdeki en sıcak konulardan biri olmayı sürdürüyor. 2023 yılının mart ayında çıkarılan EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi yapanlar emeklilik hakkına kavuşmuştu. Bu adımla 2 milyona yakın kişi emekli olmayı başardı. Ancak emeklilik hakkı kazanamayan ve kademeli emekliliği bekleyen vatandaşlar düzenlemenin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan voleyi vuracak: Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

2025 YILINDA EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan voleyi vuracak: Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

Kademeli Erken Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kısmi emeklilik çalışanların emekli olabilmesi için gereken süreyi daha yumuşak bir şekilde geçebilmelerini amaçlar. Bu düzenleme emeklilik sisteminde bir denge sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan voleyi vuracak: Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

Kademeli Emeklilik: 2025'te Hayata Geçecek Mi?

Kademeli emekliliğin 2025'te çıkarılıp çıkarılmayacağı kamuoyunda merak edilen diğer önemli bir konu. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kademeli emeklilik eninde sonunda yapılacak. Sosyal güvenlik bir zincirdir ve burada bir kopukluk yaşandı" ifadelerini kullandı. Karakaş kademeli emekliliğin 2027 yılında gündeme geleceğini öngörüyor.

SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan voleyi vuracak: Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

Kademeli Erken Emeklilik: 2000 Sonrası Çalışanlar İçin Gelecek Mi?

Kademeli emekliliğin bu kesimi kapsayıp kapsamayacağı yapılması beklenen düzenlemelere bağlı olarak şekillenecek.

Ancak yasanın çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara odaklanmak önemlidir.