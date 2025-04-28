SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan dikkat! Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...
Kademeli emeklilik hakkındaki gelişmeler 2025 yılı için çalışanlar ve emeklilik hakkı kazananlar arasında yoğun bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. Son dönemde sıkça gündeme gelen bu konu özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından yararlanamayan çalışanlar için umut oluşturmuş durumda. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı? Yasa çıkarsa kimler yararlanabilecek? İşte konuya dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:09