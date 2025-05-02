SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

SGK geçmiş yıllarda sigortalı olmuş milyonlarca kişiye erken emeklilik kapılarını aralıyor. 1993, 2003 ve 2013 yılları arasında SGK girişi yapılan vatandaşlar belirli şartlarda 1800 ya da 3600 prim günü ile emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu gelişme, kadınlar için doğum borçlanması, malulen emeklilik ve kısmi emeklilik düzenlemeleri kapsamında gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in köşe yazılarında vurguladığı gibi, 3600 günle yaştan emeklilik 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için hâlâ geçerli. Kadınlar ise 3 çocuk için 2160 güne kadar doğum borçlanması yaparak prim gününü tamamlayabiliyor.