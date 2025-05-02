SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

🔄 KISMİ EMEKLİLİKLE 3600 GÜNLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

Bir diğer erken emeklilik yolu ise kısmi emeklilik. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için geçerli olan bu sistemde, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranıyor. Yaş şartı ise kadınlar için 50'den erkekler için 55'ten başlayarak kademeli olarak artıyor. 1993 yılı ve öncesi SGK girişi olan bireyler, bu avantajdan doğrudan yararlanabiliyor.