Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

SGK geçmiş yıllarda sigortalı olmuş milyonlarca kişiye erken emeklilik kapılarını aralıyor. 1993, 2003 ve 2013 yılları arasında SGK girişi yapılan vatandaşlar belirli şartlarda 1800 ya da 3600 prim günü ile emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu gelişme, kadınlar için doğum borçlanması, malulen emeklilik ve kısmi emeklilik düzenlemeleri kapsamında gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in köşe yazılarında vurguladığı gibi, 3600 günle yaştan emeklilik 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için hâlâ geçerli. Kadınlar ise 3 çocuk için 2160 güne kadar doğum borçlanması yaparak prim gününü tamamlayabiliyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:29
SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

SGK milyonlarca sigortalıya erken emeklilik kapısını aralayan açıklamalar yaptı. 1993, 2003 ve 2013 yıllarında sigorta girişi yapılanlar, doğum borçlanması malulen ya da kısmi emeklilik şartlarını sağlayarak 1800 veya 3600 prim günüyle emekliliğe hak kazanabiliyor.

SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

👩‍👧 DOĞUM BORÇLANMASIYLA KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

SGK, kadın sigortalılara özel sunduğu doğum borçlanması hakkı ile 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün (yaklaşık 6 yıl) borçlanma imkânı tanıyor. Bu borçlanma sayesinde birçok kadın çalışan hem prim eksiğini kapatabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekebiliyor. 1993-2003-2013 arası SSK girişi olan kadınlar için bu avantaj hayati önem taşıyor.

SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

✅ 3. EV HANIMI, KISMİ ÇALIŞMA, DOĞUM BORÇLANMASI

1993–2003–2013 yıllarında sigorta girişi olan kişiler,

Doğum/askerlik borçlanması

Çocuk büyüten kadınlara sağlanan haklar

Kısmi süreli çalışmayla prim tamamlama gibi desteklerle

erken/kısmi emeklilik haklarından faydalanabilirler.

SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

🏥 %60 RAPORLA 1800 GÜN YETİYOR: MALULEN EMEKLİLİK

İş gücünde kalıcı olarak %60 ve üzeri kayıp yaşayanlar, en az 1800 gün primi varsa yaşa bakılmaksızın malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor. SGK, bu durumda sağlık kurulu raporunu şart koşarken başvuru yapan kişinin aktif sigortalı olması da gerekiyor. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan vatandaşlar için bu sistem, sosyal güvence anlamında ciddi bir rahatlama sağlıyor.

SGK girişi 1993-2003-2013 arası olan mutlu: 1800-3600 günle erken emeklilik

🔄 KISMİ EMEKLİLİKLE 3600 GÜNLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

Bir diğer erken emeklilik yolu ise kısmi emeklilik. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için geçerli olan bu sistemde, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranıyor. Yaş şartı ise kadınlar için 50'den erkekler için 55'ten başlayarak kademeli olarak artıyor. 1993 yılı ve öncesi SGK girişi olan bireyler, bu avantajdan doğrudan yararlanabiliyor.