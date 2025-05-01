SGK emeklilerine müjde: 30 bin TL'ye varan ilave promosyon yatacak! Ziraat, Halkbank, TEB, ING, Garanti...
Emekliler için Mayıs 2025 itibarıyla banka promosyonları adeta yarışa dönüştü. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar SGK emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatları sunmaya başladı. Mevcut kampanyalarla birlikte emekliye sağlanan toplam nakit destek rekor seviyelere ulaştı. Peki 2025 Mayıs ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte yeni liste haberimizde.
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:43