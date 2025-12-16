Setlerden doğaya kaçış! Köye yerleşen Yeşilçay’dan açıklama: “Bütün kötü enerjin tükeniyor…”

İSTANBUL'A KISA BİR DÖNÜŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje kapsamında İstanbul'a gelen Yeşilçay, bu vesileyle köy hayatına dair düşüncelerini paylaştı. Şehirle kıyasladığında köy yaşamının kendisi için çok daha besleyici olduğunu vurguladı.