Setlerden doğaya kaçış! Köye yerleşen Yeşilçay'dan açıklama: "Bütün kötü enerjin tükeniyor…"

Oyunculuğu kadar sivri çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, kalabalık setleri ve şehir temposunu geride bırakıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. İstanbul'dan İzmir'e taşınarak köy hayatına adım atan ünlü oyuncu, bu radikal kararın ardından huzuru doğada bulduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 16:05
Hafta sonu oğlu Osman Nejat Özer'le birlikte Ortaköy'de objektiflere yansıyan Yeşilçay, köy yaşamının kendisine kattıklarını anlatırken, "Doğanın içinde olunca bütün kötü enerjin tükeniyor" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİRDEN UZAK DOĞAYA YAKIN BİR HAYAT
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yoğun şehir temposuna mola vererek daha sade ve huzurlu bir yaşamı seçen ünlüler arasına katıldı. Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Yeşilçay, aldığı radikal kararla rotasını İzmir'e çevirerek doğayla iç içe bir hayat kurdu.

KÖY HAYATINA HIZLI UYUM
Yeni düzenine kısa sürede alıştığını dile getiren ünlü oyuncu, köy yaşamının kendisine düşündüğünden çok daha iyi geldiğini söyledi. Sessizlik, doğa ve toprakla iç içe olmanın ruhunu dinlendirdiğini ifade etti.

İSTANBUL'A KISA BİR DÖNÜŞ
Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje kapsamında İstanbul'a gelen Yeşilçay, bu vesileyle köy hayatına dair düşüncelerini paylaştı. Şehirle kıyasladığında köy yaşamının kendisi için çok daha besleyici olduğunu vurguladı.

"BAMBAŞKA BİR HİS"
Doğayla kurduğu bağdan söz eden oyuncu, "Toprakla uğraşıyorsun, bağ bahçe işleriyle meşgul oluyorsun. Bu bambaşka bir his. İnsanın içindeki tüm kötü enerjiler adeta yok oluyor" diyerek yaşadığı değişimi anlattı.