Setlerden doğaya kaçış! Köye yerleşen Yeşilçay’dan açıklama: “Bütün kötü enerjin tükeniyor…”
Oyunculuğu kadar sivri çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, kalabalık setleri ve şehir temposunu geride bırakıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. İstanbul'dan İzmir'e taşınarak köy hayatına adım atan ünlü oyuncu, bu radikal kararın ardından huzuru doğada bulduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 16:05