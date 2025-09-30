Servetlerini nereye harcıyorlar? Milyarderlerin çılgın hobileri ve şaşırtıcı tutkuları
Milyarderler için para artık bir araçtan çok, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir yakıt. Kimi yıldızlara ulaşmak için roketler fırlatıyor, kimi okyanus ortasında bir ada satın alıp kendi ütopyasını inşa ediyor. Servetlerini alışılmadık tutkulara yatıran bu isimler, yalnızca iş dünyasında değil hobilerinde de sınırları zorlayarak dünyanın merakla izlediği sıra dışı bir tablo ortaya koyuyor. İşte milyarderlerin şaşırtıcı tutkuları...
