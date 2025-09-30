Servetlerini nereye harcıyorlar? Milyarderlerin çılgın hobileri ve şaşırtıcı tutkuları

Bezos'un amacı, milyonlarca insanın uzayda yaşayabileceği ve çalışabileceği bir altyapı kurmak. Bu uğurda her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon hissesini satarak projeyi finanse ediyor. Onun için bu, sıradan bir hobi değil e-ticaret imparatorluğunun çok ötesine geçen, kalıcı bir miras bırakma çabası.