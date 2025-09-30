Kadraj Galeri Kadraj İkon Servetlerini nereye harcıyorlar? Milyarderlerin çılgın hobileri ve şaşırtıcı tutkuları

Milyarderler için para artık bir araçtan çok, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir yakıt. Kimi yıldızlara ulaşmak için roketler fırlatıyor, kimi okyanus ortasında bir ada satın alıp kendi ütopyasını inşa ediyor. Servetlerini alışılmadık tutkulara yatıran bu isimler, yalnızca iş dünyasında değil hobilerinde de sınırları zorlayarak dünyanın merakla izlediği sıra dışı bir tablo ortaya koyuyor. İşte milyarderlerin şaşırtıcı tutkuları...

Giriş Tarihi: 30.09.2025 15:30
Süper yatlar ve lüks malikaneler, milyarderler için artık sıradan birer statü göstergesi olmaktan çıktı. Miami Daily Life sitesinde yer alan bilgilere göre ultra zenginler, gözlerini kimsenin ulaşamadığı yeni tutkulara çevirdi. Kimi uzayda koloni kurma planları yapıyor, kimi egzotik adaları kişisel ütopyalara dönüştürüyor, kimi ise özel çiftliklerinde sıra dışı türler yetiştiriyor. İşte servetlerini harcadıkları hobiler…

BEZOS'UN 1 MİLYAR DOLARLIK ROKET SEVDASI
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un en büyük tutkusu, çocukluk hayallerinden beri peşinde koştuğu uzay yolculuğu. Bu hayalini, kendi uzay şirketi Blue Origin ile gerçeğe dönüştüren Bezos, yalnızca ticari bir girişim değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine dair iddialı bir vizyon ortaya koyuyor.

Bezos'un amacı, milyonlarca insanın uzayda yaşayabileceği ve çalışabileceği bir altyapı kurmak. Bu uğurda her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon hissesini satarak projeyi finanse ediyor. Onun için bu, sıradan bir hobi değil e-ticaret imparatorluğunun çok ötesine geçen, kalıcı bir miras bırakma çabası.

MARK ZUCKERBERG: TEKNOLOJİ DEĞİL ÇİFTLİK TUTKUSU
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji evreninden uzaklaşıp sıra dışı bir hobiyle gündeme geliyor. Hawaii'deki çiftliğinde elit sığır yetiştiriciliğine yönelen Zuckerberg, Angus ve Wagyu ineklerini çiftlikte üretilen makadamia unu ve birayla besleyerek dünyanın en kaliteli etlerinden birini üretmeyi hedefliyor.

Milyarder iş insanının bu uğraşı, dijital dünyanın soyut yapısından tamamen farklı toprağa, üretime ve somut bir sürece doğrudan bağlı. Hem bilimsel yönü güçlü hem de geleneksel tarım pratiklerine dayanan bu hobi, Zuckerberg için adeta dijital hayatın karşısında nefes aldığı yeni bir alan.