Servet çöplüğü: Dubai’de terk edilen Lamborghini, Ferrari ve Bentley’lerin sırrı ne?

Dubai'de terk edilen arabalara ne oluyor?

Dubai'de terk edilen arabaların akıbeti, sıkı trafik yasaları ve düzenlemeleri sayesinde oldukça belirgin bir süreçten geçiyor. Hangi koşullarda terk edilirse edilsin, bu arabalar Dubai Belediyesi tarafından haciz altına alınır. Ancak bu sürecin nasıl işlediği ve terk edilmiş araçların nasıl satıldığı hakkında bilinmesi gereken bazı önemli detaylar vardır.

1. Haciz süreci

Dubai'de terk edilen araçlar, sahibi geri dönüp aracını talep etmeden önce 15 günlük bir süre boyunca belediye tarafından muhafaza edilir. Bu süreden sonra, araba açık artırmaya çıkarılır. Özellikle Ferrari, BMW gibi lüks araçlar, lisanslı araba satıcıları tarafından, çoğu zaman piyasa fiyatlarının oldukça altında bir bedelle satın alınabilir. Ancak terk edilen aracın satışı genellikle yalnızca davetli kişilerin katılımına açık olan müzayedelerde gerçekleşir.

2. Açık artırmalar ve satış süreci

Terk edilmiş arabaların satılabilmesi için Dubai Belediyesi, düzenli olarak halka açık müzayedeler düzenler. Bu müzayedelere katılabilmek için potansiyel alıcıların önceden kayıt yaptırması gereklidir. Katılımcıların fon kanıtı sağlaması ve belirli uygunluk koşullarını karşılaması gerekebilir. Bu açık artırmalara katılmak isteyenler, araçları genellikle daha düşük fiyatlarla alabilirler.

3. El konulma süreci

Dubai'deki trafik yasaları, yol güvenliğini sağlamak amacıyla oldukça katıdır. Haciz edilen arabalar, Dubai ve BAE'deki trafik otoriteleri tarafından belirli bir süre boyunca muhafaza edilir. Bu süre, ihlalin türüne göre 7 ila 60 gün arasında değişebilir. Eğer araç plakası yoksa, el koyma süresi 90 güne kadar uzayabilir.

Dubai hükümeti, şehirdeki temizliği sağlamak ve ihmal edilmiş araçları engellemek amacıyla düzenli denetimler yapmaktadır. Eğer bir araba uzun süre tozlu ve kirli şekilde bırakılırsa, araç sahibine bir uyarı etiketi bırakılır. Sahip yanıt vermezse ve aracı temizlemezse, araç hükümet tarafından haciz altına alınır. 15 gün içinde ödenmeyen cezalar durumunda, araç açık artırmaya çıkarılabilir.

4. Haciz edilme nedenleri

Dubai'de araçların haczedilmesinin birkaç yaygın nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında, polisten önceden izin alınmadan yol yarışına katılmak, asfalt yolda eğlence amaçlı motosiklet sürmek, araca yapılan yasa dışı modifikasyonlar veya büyük miktarda trafik cezası birikmesi gibi durumlar yer alır. Ayrıca, araçların dikkatli sürülmemesi veya trafikte güvenliği tehlikeye atması da el koyma sebepleri arasında yer alır.