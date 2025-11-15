Kadraj Galeri Kadraj İkon Serdar Ortaç’ın Karabiberi bakın şimdi ne halde! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı

Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde yer alan ve göbeğinden zeytin yerdirdiği sahneyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, yıllar sonra ortaya çıktı. 31 yıl önce çekilen kliple hala adından söz ettiren Soydaş, 'İnsanlar bana ismimle değil 'Karabiberim' diye hitap ediyor' dedi. Soydaş'ın son hali de dikkat çekerek kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Serdar Ortaç'ın Karabiber'i bakın şimdi ne halde...

Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:06
Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde oynayarak şöhreti yakalayan İlknur Soydaş, göbeğinden zeytin yerdirdiği sahneyle hafızalara kazınmıştı. 31 yıl önce çekilen kliple hala adından söz ettiren Soydaş, seneler sonra ortaya çıktı.

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Osmanebey'de görüntülendi.

Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, o dönemin hala unutulmaz olduğunu söyledi.

Sokakta karşılaştığı insanların kendisine 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten Soydaş, "Unutulmaz bir klip oldu. İnsanlar hala bana ismimle değil 'Karabiberim' diye hitap ediyor" dedi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
'Karabiberim' olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ın son hali de dikkat çekerek kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.