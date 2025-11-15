Serdar Ortaç’ın Karabiberi bakın şimdi ne halde! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı
Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde yer alan ve göbeğinden zeytin yerdirdiği sahneyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, yıllar sonra ortaya çıktı. 31 yıl önce çekilen kliple hala adından söz ettiren Soydaş, 'İnsanlar bana ismimle değil 'Karabiberim' diye hitap ediyor' dedi. Soydaş'ın son hali de dikkat çekerek kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Serdar Ortaç'ın Karabiber'i bakın şimdi ne halde...
Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:06