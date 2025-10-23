Selena’daki Burak Öğretmen hiç değişmedi! Sporu asla bırakmayan Gökhan Keser’in son haline inanamayacaksınız

Selena'nın unutulmaz karakteri Burak Öğretmen, aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmedi. Spor ve sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan Gökhan Keser, fit görünümüyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bırakıyor. İşte Gökhan Keser'in son hali ve formda kalmasının sırrı...