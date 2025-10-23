Selena’daki Burak Öğretmen hiç değişmedi! Sporu asla bırakmayan Gökhan Keser'in son haline inanamayacaksınız
Bir döneme damgasını vuran Selena dizisi, hala Z kuşağının nostaljik favorileri arasında yer alıyor. Dizideki karizmatik Burak Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Gökhan Keser, yıllar geçmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. Fit görünümü ve genç enerjisiyle dikkat çeken ünlü isim, adeta zamana meydan okuyor. Peki bir dönemin ekranların en sevilen öğretmeni olan Burak Öğretmen bugün ne yapıyor?
