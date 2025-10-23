Kadraj Galeri Kadraj İkon Selena’daki Burak Öğretmen hiç değişmedi! Sporu asla bırakmayan Gökhan Keser'in son haline inanamayacaksınız

Selena’daki Burak Öğretmen hiç değişmedi! Sporu asla bırakmayan Gökhan Keser'in son haline inanamayacaksınız

Bir döneme damgasını vuran Selena dizisi, hala Z kuşağının nostaljik favorileri arasında yer alıyor. Dizideki karizmatik Burak Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Gökhan Keser, yıllar geçmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. Fit görünümü ve genç enerjisiyle dikkat çeken ünlü isim, adeta zamana meydan okuyor. Peki bir dönemin ekranların en sevilen öğretmeni olan Burak Öğretmen bugün ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:01
Selena'nın unutulmaz karakteri Burak Öğretmen, aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmedi. Spor ve sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan Gökhan Keser, fit görünümüyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bırakıyor. İşte Gökhan Keser'in son hali ve formda kalmasının sırrı...

GÖKHAN KESER KİMDİR?

9 Eylül 1987'de İzmir'de doğan Gökhan Keser, aslen Rize kökenli bir ailenin çocuğudur.

Henüz 14 yaşındayken hobi olarak başladığı modellik serüveni, kısa sürede profesyonel bir kariyere dönüştü. Türkiye'de ve yurt dışında birçok önemli projede yer alan Keser, zamanla adını moda dünyasının tanınan isimleri arasına yazdırdı.

Oyunculuk tutkusunun peşinden giden başarılı isim, oyunculuk eğitimi alırken müzikteki yeteneğini geliştirmek için Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan ve Randy Esen gibi isimlerden şan dersleri aldı.

Gökhan Keser, 2006–2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve 104 bölüm süren "Selena" dizisinde yer aldı.