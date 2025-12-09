Şaşırtıcı Araştırma: Kadın Dostluklarının Ortalama Süresi Ortaya Çıktı

❤️ ARKADAŞLIKLAR MUTLULUK KAYNAĞI: AŞKTAN DAHA ÖNEMLİ

Araştırmanın belki de en şaşırtıcı bulgularından biri, kadınların arkadaşlıklarına yüklediği duygusal değer oldu. 50 yaş üstü kadınların yüzde 26'sı, kadın arkadaşlıklarının onlara romantik ilişkilerden daha fazla mutluluk getirdiğini belirtti.

Hatta duygusal bağın derinliği o kadar güçlü ki, kadınların yüzde 15'i romantik bir ayrılıktan çok, bir arkadaşlığın bitimi konusunda daha büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Şirket sözcüsü Maike Steinweller'ın da vurguladığı gibi, romantik öncelikler zamanla değişse bile istikrarı, kahkahayı ve duygusal gücü sağlayanlar yakın arkadaşlardır.