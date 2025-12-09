Şaşırtıcı Araştırma: Kadın Dostluklarının Ortalama Süresi Ortaya Çıktı

Çoğu zaman romantik ilişkilerin ömrünü aşan bu derin bağlar, sanılanın aksine onlarca yıl sürüyor. Peki, kadınları bir araya getiren ve bu dostlukları yarım asra taşıyan sır ne? İşte 50 ila 90 yaş arasındaki bin kadının katıldığı o şaşırtıcı araştırmanın detayları ve kadınların mutluluğu için dostluğun merkezdeki rolü... 🕰️ YARIM ASRI AŞAN DOSTLUKLARIN SIRRI Wooga tarafından mobil oyunu June's Journey için 50 ile 90 yaş arasındaki bin İngiliz kadınla yapılan anket, dostlukların sürekliliğini detaylıca inceledi. Anket sonuçları, kadınların dörtte birinin arkadaşlık bağlarını 50 yıl ve daha uzun süre koruduğunu gösterdi. Katılımcıların yarısından fazlası ise yakın arkadaşlarıyla çocukluk veya ergenlik döneminden beri tanıştıklarını ifade etti. Ortalama Dostluk Süresi: 37 yıl 50 Yıldan Uzun Süren Bağlar: Katılımcıların %25'i Çocukluk/Ergenlikten Gelen Arkadaşlar: %50'den fazlası ❤️ ARKADAŞLIKLAR MUTLULUK KAYNAĞI: AŞKTAN DAHA ÖNEMLİ Araştırmanın belki de en şaşırtıcı bulgularından biri, kadınların arkadaşlıklarına yüklediği duygusal değer oldu. 50 yaş üstü kadınların yüzde 26'sı, kadın arkadaşlıklarının onlara romantik ilişkilerden daha fazla mutluluk getirdiğini belirtti. Hatta duygusal bağın derinliği o kadar güçlü ki, kadınların yüzde 15'i romantik bir ayrılıktan çok, bir arkadaşlığın bitimi konusunda daha büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Şirket sözcüsü Maike Steinweller'ın da vurguladığı gibi, romantik öncelikler zamanla değişse bile istikrarı, kahkahayı ve duygusal gücü sağlayanlar yakın arkadaşlardır. 😰 DOSTSUZ KALMA KORKUSU VE KISKANÇLIK FAKTÖRÜ Dostlukların merkezi bir rol oynamasına rağmen, ankete katılan kadınlar arasında bazı endişeler de ortaya çıktı. İleri yaşlarda bekar olmaktan çok, arkadaşsız kalmaktan iki kat daha fazla korktuklarını belirttiler. Her 10 kadından birden fazlası yakın bir kadın arkadaşı olmadığını söyledi. Her 8 kadından biri ise sadece bir yakın arkadaşı olduğunu belirtti. Kadınların yüzde 16'sı yakın arkadaşlarının başkalarıyla olan dostluklarından dolayı kıskançlık veya tehdit hissettiğini itiraf etti. Bu bulgular, kadınlar için arkadaşlıkların sadece bir sosyal çevre değil, aynı zamanda duygusal güvenliklerinin de temel direği olduğunu ortaya koyuyor. 👫 ERKEKLER EVLENİNCE DOSTLARINI KAYBEDİYOR, KADINLAR KORUYOR Evolution and Human Behaviour dergisinde yayımlanan ayrı bir çalışma ise, kadın ve erkek dostlukları arasındaki farkı çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Robin Dunbar, erkeklerin evlendikten sonra yakın arkadaş çevrelerinin dramatik biçimde azaldığını ve yakın erkek arkadaşlarıyla bile teması kaybettiklerini belirtti. Ancak evli kadınlar için durum böyle değil. Kadınlar, evlilik sonrasında da güçlü bağlarını korumaya devam ediyorlar. Profesör Dunbar'ın gözlemi, kadınların yakın çevrelerinin genellikle 50'li yaşlarında torunlara odaklanmaya başladıkları zaman küçülmeye başladığını gösteriyor. 👧 EN İYİ ARKADAŞLIKLAR GENÇLİKTE KURULUYOR Aynı araştırma, kadınların en iyi arkadaşlarıyla tanışma yaşına dair de önemli bir veri sundu. Kadınların yaklaşık yüzde 75'inin en az bir en iyi arkadaşa sahip olduğu ve bu kişiyi ortalama 18 yaşından beri tanıdıkları belirlendi. Ayrıca kadınların neredeyse dörtte üçü 'en iyi arkadaşım' dediği birine sahipken, bu oran erkeklerde yüzde 59'da kaldı. Bu durum, kadınların dostluklarına daha çok 'en iyi arkadaş' tanımını yakıştırdığını gösteriyor. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi