Kadraj Galeri Kadraj İkon Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün kritik ismi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım etmişti. Skandal ortaya çıkınca gözaltına alınan Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı. Koçak, ifadesinde Turan Yıldırım'ın firari olduğunu bilmediğini iddia etti. Koçak, Yunan sınırında Turan Yıldırım'ın kayıp göründüğü için geçiş yapamadığını söyleyerek "Turan Yıldırım bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık" dedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:04
Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey’in kocası Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı

Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kenan Koçak'ın polisteki ifadesine ulaşıldı.

Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey’in kocası Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına firarına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey’in kocası Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı

"Firari olduğunu dahi bilmiyordum"
Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye gönderilen zanlılardan Kenan Koçak'ın verdiği ifadelere ulaşıldı. Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey’in kocası Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı

"Bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi"
Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı:
"Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. "

Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey’in kocası Kenan Koçak’ın ifadesi ortaya çıktı

"Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim. İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık.