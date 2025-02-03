Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı
Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün kritik ismi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım etmişti. Skandal ortaya çıkınca gözaltına alınan Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı. Koçak, ifadesinde Turan Yıldırım'ın firari olduğunu bilmediğini iddia etti. Koçak, Yunan sınırında Turan Yıldırım'ın kayıp göründüğü için geçiş yapamadığını söyleyerek "Turan Yıldırım bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık" dedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:04