Kadraj Galeri Kadraj İkon Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip vakaları artış gösterirken, vatandaşlar doğal yollarla bağışıklıklarını güçlendirmeye yöneliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği sarımsak ve bal karışımı, adeta şifa deposu olarak öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu mucize karışım, hem hastalıklara karşı koruma sağlıyor hem de vücudu enerjiyle dolduruyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:55
Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde, bağışıklık sistemini korumak her zamankinden daha önemli hale geldi. Sarımsak-bal karışımı, vücuda adeta zırh etkisi yapıyor. Bu karışımın sadece bir kaşığı bile, soğuk algınlığına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. İşte mucize karışımın tarifi ve faydaları…

Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

DOĞANIN ŞİFA İKİLİSİ

Sarımsak, içerdiği allisin adlı bileşen sayesinde güçlü bir doğal antibiyotik görevi görüyor. Bu madde, vücuda giren zararlı mikroorganizmalarla savaşarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Bal ise sarımsağın bu etkisini destekleyerek karışımın şifasını ikiye katlıyor. Bal, boğazı yumuşatıyor, enfeksiyonların ilerlemesini önlüyor ve soğuk algınlığı ile grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Sofra dergisinde yer alan bilgilere göre, sarımsağın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Araştırmaların çoğunda sarımsak toz, yağ veya özüt formunda incelense de, bu durum taze sarımsağın etkisini azaltmıyor. Düzenli olarak tüketilen sarımsağın, trigliserid ve total kolesterol düzeylerini yaklaşık %7–8 oranında düşürdüğü belirlenmiş. Bu bulgular, sarımsağın kalp dostu bir besin olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

SİNDİRİM SİSTEMİNE DOST BİR KARIŞIM

Bal, mide asidini dengeleyerek sindirimin daha sağlıklı ilerlemesini sağlıyor. Sarımsak ise bağırsak florasını destekleyerek sindirim sorunlarını hafifletiyor. Özellikle sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketilen bu karışım, güne enerjik bir başlangıç yapmanıza yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik hissini azaltıyor.

Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

EVDE KOLAYCA HAZIRLANIYOR

Bu şifa dolu karışımı evinizde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım tarifi:

8–10 diş taze sarımsağı soyup ezin.

Üzerine 1 su bardağı doğal çiçek balı ekleyin.

Karışımı cam bir kavanoza koyun ve kapağını kapatarak karanlık bir ortamda 5–7 gün bekletin.

Hazırladığınız karışımdan her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli. Sarımsağı ezdikten sonra birkaç dakika bekletmek, allisin maddesinin aktifleşmesini sağlar ve karışımın etkisini artırır.