Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Sofra dergisinde yer alan bilgilere göre, sarımsağın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Araştırmaların çoğunda sarımsak toz, yağ veya özüt formunda incelense de, bu durum taze sarımsağın etkisini azaltmıyor. Düzenli olarak tüketilen sarımsağın, trigliserid ve total kolesterol düzeylerini yaklaşık %7–8 oranında düşürdüğü belirlenmiş. Bu bulgular, sarımsağın kalp dostu bir besin olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.