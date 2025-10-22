Saraçoğlu’ndan şifa bombası! Soğuk algınlığına son veren sarımsak ve bal karışımıyla vücut zımba gibi oluyor!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip vakaları artış gösterirken, vatandaşlar doğal yollarla bağışıklıklarını güçlendirmeye yöneliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği sarımsak ve bal karışımı, adeta şifa deposu olarak öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu mucize karışım, hem hastalıklara karşı koruma sağlıyor hem de vücudu enerjiyle dolduruyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:55