Şans mı kader mi? Perde arkasındaki gerçekler: İşte ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri...

Televizyon ekranlarından hayatımıza giren oyuncular, şarkıcılar, sunucular... Yalnızca kariyerleri değil özel hayatlarıyla da dikkat çekiyorlar. Bazılarını daha yakından tanıdıkça şaşırıyor, bazılarının ise bilinmeyen geçmişine tanıklık ediyoruz. Peki, ekranların sevilen yüzleri bugünlere nasıl ulaştı? Kim nerede kim tarafından keşfedildi? Kimisi falcılık yaparken sahnelerin aranan ismi, kimisi kahvehanede otururken bir tesadüf sonucu beyazperdenin yıldızı oldu. Gelin ünlü isimlerin keşfedilme hikayelerine beraber bakalım...