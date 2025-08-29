Şans mı kader mi? Perde arkasındaki gerçekler: İşte ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri...

AFRA SARAÇOĞLU

Afra Saraçoğlu, tek bir mesajla şöhret kapılarını araladı. Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa "Başladık biz" notu düştü. Bunun üzerine Saraçoğlu'nun annesi, Deniz'e sosyal medya üzerinden mesaj attı. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştirdi.