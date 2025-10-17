Sanal gerçeklikten akıllı şehirlere… Yeni bir dünya kuruluyor! 5G hayatımızı nasıl değiştirecek?
Türkiye'nin uzun süredir beklediği 5G ihalesinin tamamlanmasıyla, ülkenin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk 5G hizmetlerinin 1 Nisan 2026'da devreye alınacağını açıkladı. 5G teknolojisiyle birlikte Türkiye, yalnızca internet hızında değil sanayiden sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar pek çok alanda dijitalleşmede büyük bir sıçrama yaşamaya hazırlanıyor. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 12:38