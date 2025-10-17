Sanal gerçeklikten akıllı şehirlere… Yeni bir dünya kuruluyor! 5G hayatımızı nasıl değiştirecek?

Günlük kullanıcı açısından bu, akıllı telefonunuzun pilini çok daha az tüketerek yalnızca bir saniyede 8K çözünürlükte bir Netflix filmini indirebilmeniz anlamına geliyor.

Yine de birçok kişi için bu yalnızca "daha hızlı internet" gibi görünebilir ki haklılar, ilk bakışta öyle. Ancak 5G'nin gerçek devrimi, henüz hayatımıza girmemiş yeni uygulamalar, hizmetler ve teknolojilerle ortaya çıkacak. Başka bir deyişle, 5G yalnızca bağlantı hızını değil, geleceği de şekillendirecek.