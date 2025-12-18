Kadraj Galeri Kadraj İkon Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı: Şartlar neler, başvuru nereden yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımına ilişkin ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanda başvuru süreci ve adaylarda aranacak şartlara ayrıntılı şekilde yer verildi.

Uzman erbaş olmak isteyen adaylar, başvurularını 19-29 Aralık tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Peki şartlar neler, başvuru nasıl yapılacak? İşe detaylar.

Başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresi üzerinden yapılacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

İlana göre başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Adayların en az lise mezunu olmaları ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları şartı aranıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.

Detaylı Bilgilere İnternet Üzerinden Ulaşılabilecek

Başvuru süreci, şartlar ve diğer ayrıntıların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesi olan "www.sg.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ