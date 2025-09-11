Saha dışında da takım oldular! 12 Dev Adam’ın eşleri dostluklarıyla dikkat çekti

Milli basketbolcuların saha içindeki uyumu, özel hayatlarına da yansıdı. 12 Dev Adam'ın eşleri sıkı fıkı dostluklarıyla dikkat çekiyor. Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, Kenan Sipahi'nin eşi İlda Sipahi, Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin ve Sertaç Şanlı'nın eşi Ece Şanlı, birlikte vakit geçirerek dostluk bağlarını güçlendiriyor. Birbirlerinden Ayrılmıyorlar 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen Türk basketbolcuların eşleri, özel günlerinde oyuncuları yalnız bırakmıyor. SAHA DIŞINDA DA TAKIM OLDULAR Eşler, maç boyunca birbirlerinden ayrılmayarak dostluklarını gözler önüne serdi. SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre yakın ilişkileriyle dikkat çeken grup, zaman zaman ailecek buluşuyor. Maça Birlikte Hazırlandılar Ebru Şahin, arkadaşı İlda Sipahi ile birlikte maça hazırlanarak dostlukta sınır tanımadıklarını gösterdi. Maç heyecanını gün boyu birlikte yaşayan çiftler, gittikleri yerlerde de birlikte vakit geçiriyor. KAMERALARA YANSIDI 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalindeTürkiye Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Ayak bileğinden sakatlanan Cedi Osman, maç sonrası eşi Ebru Şahin'in yanına giderek eşiyle moral buldu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Bu özel anlar, çiftin Instagram hesaplarında paylaşıldı ve kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Kaynak: Takvim arşiv foto, sosyal medya 12 Dev Adam yarı finalde: Ebru Şahin'den Cedi Osman'a gözyaşlarıyla sarılma Şıklık ve rahatlık bir arada! Ebru Şahin'in düğün tarzı ilgi çekti