Saha dışında da takım oldular! 12 Dev Adam’ın eşleri dostluklarıyla dikkat çekti

12 Dev Adam'ın sahadaki uyumu, eşlerine de yansıdı! Alperen, Cedi, Kenan ve Sertaç'ın eşleri, maç günlerinde birbirlerinden ayrılmayarak dostlukta da takım olduklarını gösterdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:26
Milli basketbolcuların saha içindeki uyumu, özel hayatlarına da yansıdı. 12 Dev Adam'ın eşleri sıkı fıkı dostluklarıyla dikkat çekiyor.

Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, Kenan Sipahi'nin eşi İlda Sipahi, Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin ve Sertaç Şanlı'nın eşi Ece Şanlı, birlikte vakit geçirerek dostluk bağlarını güçlendiriyor.

Birbirlerinden Ayrılmıyorlar

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen Türk basketbolcuların eşleri, özel günlerinde oyuncuları yalnız bırakmıyor.

SAHA DIŞINDA DA TAKIM OLDULAR

Eşler, maç boyunca birbirlerinden ayrılmayarak dostluklarını gözler önüne serdi. SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre yakın ilişkileriyle dikkat çeken grup, zaman zaman ailecek buluşuyor.

Maça Birlikte Hazırlandılar

Ebru Şahin, arkadaşı İlda Sipahi ile birlikte maça hazırlanarak dostlukta sınır tanımadıklarını gösterdi.

Maç heyecanını gün boyu birlikte yaşayan çiftler, gittikleri yerlerde de birlikte vakit geçiriyor.