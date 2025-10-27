SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ALIM KARARI! 26.673 personel alımı kadro dağılımı beklentiyi değiştirdi!
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için açıkladığı 26.673 sözleşmeli personel alımı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti ve sağlık sektöründe tarihi bir istihdam müjdesi oldu. Yayımlanan kadro dağılımı, hemşire, ebe, tekniker gibi unvanlarla kitlesel KPSS ataması bekleyen adayların beklentilerini tamamen değiştirdi. Bakanlık, bu dev paketin neredeyse tamamını hekim ve uzman hekim istihdamına ayırarak sağlık hizmet kalitesini artırma ve uzman açığını kapatma yönünde net bir sinyal verdi. Peki bu kararla birlikte diğer sağlık meslek gruplarının alımları ne zaman yapılacak? İşte 26.673 kişilik rekor alımın arkasındaki şaşırtıcı kadro dağılımı ve kararın tüm detayları.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:10