SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ALIM KARARI! 26.673 personel alımı kadro dağılımı beklentiyi değiştirdi!

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek? Adaylar Neye Dikkat Etmeli?

Alım 2026 yılında yapılacak olsa da, hazırlıklar ve muhtemel başvuru süreçleri 2025'in son çeyreğinde başlayabilir. Süreç, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yürütülecek.

Başvuru şartları branşlara göre tamamen farklılık gösterecektir:

Uzman Doktor ve Doktor Alımları (26.635 Kişi): Bu adaylar için ana kriter KPSS puanı değildir.

Uzman Doktorlar: TUS puanı ve uzmanlık belgeleri esastır. Yerleştirmeler, genellikle Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) üzerinden veya özel durumlarda ÖSYM aracılığıyla kura veya tercih yöntemiyle yapılır.