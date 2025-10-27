Kadraj Galeri Kadraj İkon SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ALIM KARARI! 26.673 personel alımı kadro dağılımı beklentiyi değiştirdi!

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için açıkladığı 26.673 sözleşmeli personel alımı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti ve sağlık sektöründe tarihi bir istihdam müjdesi oldu. Yayımlanan kadro dağılımı, hemşire, ebe, tekniker gibi unvanlarla kitlesel KPSS ataması bekleyen adayların beklentilerini tamamen değiştirdi. Bakanlık, bu dev paketin neredeyse tamamını hekim ve uzman hekim istihdamına ayırarak sağlık hizmet kalitesini artırma ve uzman açığını kapatma yönünde net bir sinyal verdi. Peki bu kararla birlikte diğer sağlık meslek gruplarının alımları ne zaman yapılacak? İşte 26.673 kişilik rekor alımın arkasındaki şaşırtıcı kadro dağılımı ve kararın tüm detayları.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:10
Sağlık ordusunun güçlendirilmesi yönündeki kararlı adımlar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde Türkiye genelinde istihdam edilmek üzere toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinleştirdi. Milyonlarca adayın gözü kulağı bu dev istihdam paketindeyken, yayımlanan kadro dağılımı atama bekleyen diğer sağlık meslek gruplarının tüm planlarını değiştirecek nitelikte.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu önemli karara göre, alımların başvuru süreci ve yerleştirmeleri ÖSYM koordinasyonunda, adayların KPSS, TUS ve diğer mesleki yeterlilik puanları esas alınarak yapılacak. Peki, bu tarihi alımın detayları neler? Hangi branşlar öncelikli? Binlerce adayın merakla beklediği hemşire, ebe, sağlık teknikeri kadroları ne durumda?

Resmi Gazete Onayladı: İşte Merakla Beklenen Kadro Dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan karara göre, Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacak 26.673 personelin branşlara göre dağılımı netleşti.

İşte o tablo:

Branş Adı Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor 22.983
Doktor (Pratisyen) 3.652
Sağlık Teknikeri 25
Ebe 9
Hemşire 2
Diyetisyen 1
TOPLAM 26.673
Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek? Adaylar Neye Dikkat Etmeli?

Alım 2026 yılında yapılacak olsa da, hazırlıklar ve muhtemel başvuru süreçleri 2025'in son çeyreğinde başlayabilir. Süreç, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yürütülecek.

Başvuru şartları branşlara göre tamamen farklılık gösterecektir:

Uzman Doktor ve Doktor Alımları (26.635 Kişi): Bu adaylar için ana kriter KPSS puanı değildir.

Uzman Doktorlar: TUS puanı ve uzmanlık belgeleri esastır. Yerleştirmeler, genellikle Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) üzerinden veya özel durumlarda ÖSYM aracılığıyla kura veya tercih yöntemiyle yapılır.

Pratisyen Doktorlar: Mezuniyet sonrası DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) kurası veya bakanlığın belirleyeceği diğer yerleştirme usulleri geçerli olacaktır.

Diğer Sağlık Personeli Alımları (37 Kişi - Ebe, Hemşire, Tekniker, Diyetisyen): Bu 37 pozisyon için süreç, klasik KPSS ataması şeklinde işleyecektir.