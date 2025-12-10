Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı şartları: 66 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı şartları: 66 işçi alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alım planı kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı çalışacak 66 Müfettiş Yardımcısı alınacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte özellikle kamu kariyer hedefleyen adaylar arasında yoğun ilgi oluştu. Başvurular dijital ortamda yapılacak ve süreç iki aşamalı sözlü sınavla tamamlanacak.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:40
Adayların başvuru işlemleri 1–12 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Müracaatlar yalnızca e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınacak.

Başvuru sırasında mezuniyet bilgilerinin sisteme yüklenmesi, fotoğraf eklenmesi ve adayın kendi el yazısıyla hazırladığı kısa özgeçmişin sisteme yüklenmesi zorunlu olacak. Yurt dışı diplomalı adayların ise denklik belgelerini tarayıp sisteme eklemeleri gerekiyor.

Elektronik ortam dışında yapılacak hiçbir başvurunun değerlendirmeye alınmayacağı açıklandı.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Başvuru şartları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen kriterlere uygunluk temel koşul olarak yer alıyor. Bunun yanında aşağıdaki programlardan mezun olmak başvuru için zorunlu tutuluyor:

Hukuk Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bu alanlara denk yurt dışı programlardan mezun olanlar da denklik belgesi sunmaları şartıyla başvurabilecek.

Ayrıca adayların 01 Ocak 1990 ve sonrası doğmuş olması ve KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor. Sağlık durumu, güvenlik soruşturması ve sabıka kaydında görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması da diğer kriterler arasında.