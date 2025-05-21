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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 3.658 sürekli işçi alımında süreç resmen hız kazandı. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına yapılacak alım için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanırken İŞKUR tarafından belirlenen nihai aday listesi de yayımlandı. Listeye giren adaylar şimdi kura çekimi için gün sayıyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:27
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular tamamlandı. Gözler şimdi noter huzurunda yapılacak kura çekimi ve sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Temizlik görevlisinden klinik destek elemanına, özel güvenlik görevlisinden aşçıya kadar birçok farklı pozisyonda gerçekleşecek alımlar için İŞKUR nihai aday listesi de erişime açıldı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Kura Çekimi 27 Mayıs'ta Yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı resmi ilana göre başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR e-şube üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme süreci tamamlandı ve nihai aday listesi oluşturularak duyuruldu. Bu listeye giren adaylar, noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşecek kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Kura çekimi tarihi:
📅 27 Mayıs 2025 Salı
📍 Çekim, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde sonuçların Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un resmi internet siteleri üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Kura ile belirlenen kazanan adaylar, herhangi bir mülakat sürecine girmeden atamaya hak kazanacak.

Göreve başlayacak adayların işlemleri, Kurban Bayramı sonrasında hızla tamamlanarak, atamaların yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Nihai Aday Listesi Açıklandı: Peki Nereden Sorgulanır?

İŞKUR tarafından yayımlanan nihai aday listesi, kuraya katılım hakkı kazananları göstermektedir. Bu liste, henüz kazananları değil; sadece kura çekimine girecek olan başvuru sahiplerini içeriyor.

Nihai listeye erişmek için izlenecek adımlar:

esube.iskur.gov.tr adresine gidin.

"İş Arayan" girişi yaparak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Ana menüden "İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı iş ilanına ait başvurunuzu görüntüleyin.

"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeyi görüntüleyin ya da indirin.

🔗 Nihai listeye doğrudan ulaşmak için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?
Toplamda 3.658 sürekli işçi alımı şu kadrolar için gerçekleştirilecek:

Temizlik Görevlisi

Klinik Destek Elemanı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Aşçı

Bu kadrolar için kura ile belirlenen adaylar, doğrudan atamaya hak kazanacak.