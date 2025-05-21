Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 3.658 sürekli işçi alımında süreç resmen hız kazandı. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına yapılacak alım için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanırken İŞKUR tarafından belirlenen nihai aday listesi de yayımlandı. Listeye giren adaylar şimdi kura çekimi için gün sayıyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:27