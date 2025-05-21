Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı - İŞKUR işçi alımı nihai listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular tamamlandı. Gözler şimdi noter huzurunda yapılacak kura çekimi ve sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Temizlik görevlisinden klinik destek elemanına, özel güvenlik görevlisinden aşçıya kadar birçok farklı pozisyonda gerçekleşecek alımlar için İŞKUR nihai aday listesi de erişime açıldı. İşte detaylar...