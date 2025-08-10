Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihi 2025: Müfettiş yardımcısı alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılacak?

Başvuru Şartları Nelerdir?
Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı adayları için belirlenen temel şartlar şu şekilde:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
İlgili fakültelerden ya da denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından en az lisans diplomasına sahip olmak,
1 Ocak 1990 veya sonrasında doğmuş olmak (35 yaşını doldurmamış olmak),
KPSS'den başvurulan alana göre en az 80 puan almak,
2025 yılı içinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,
Adli sicil kaydında müfettişlik görevine engel bir durumun bulunmaması,
Sağlık durumu açısından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya uygun olmak.