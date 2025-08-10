Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihi 2025: Müfettiş yardımcısı alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 35 müfettiş yardımcısı alımı için resmi kılavuzunu yayımladı. Farklı bölümlerden mezun adayların başvurabileceği bu alım sürecinde KPSS puan durumu esas alınacak ve başvurular ardından Ankara'da yapılacak yarışma sınavı ile değerlendirilecek. Müfettiş yardımcıları, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilecek.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:06
Sağlık Bakanlığı farklı fakülte ve mühendislik bölümlerinden toplam 35 müfettiş yardımcısı alımı için başvuru sürecini duyurdu. Başvurular, 25 Ağustos - 9 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı ise sözlü aşamayla Ankara'da gerçekleştirilecek. İşte başvuru süreci, şartlar ve sınav tarihleriyle ilgili detaylar.

Başvurular 25 Ağustos'ta Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinden 35 müfettiş yardımcısı alacak.

Başvurular, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayıp 9 Eylül Salı günü sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet veya Kariyer Kapısı aracılığıyla yapabilecek.

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?
Yarışma sınavı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde iki aşamalı olarak düzenlenecek. İlk aşama tüm adayların katılacağı yazılı sınav olup 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 09:30 – 12:30 arasında yapılacak. İkinci aşama ise 14-24 Ekim tarihleri arasında sözlü sınav şeklinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ve aday listeleri, teftis.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı adayları için belirlenen temel şartlar şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

İlgili fakültelerden ya da denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından en az lisans diplomasına sahip olmak,

1 Ocak 1990 veya sonrasında doğmuş olmak (35 yaşını doldurmamış olmak),

KPSS'den başvurulan alana göre en az 80 puan almak,

2025 yılı içinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

Adli sicil kaydında müfettişlik görevine engel bir durumun bulunmaması,

Sağlık durumu açısından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya uygun olmak.