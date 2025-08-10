Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihi 2025: Müfettiş yardımcısı alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılacak?

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

Yarışma sınavı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde iki aşamalı olarak düzenlenecek. İlk aşama tüm adayların katılacağı yazılı sınav olup 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 09:30 – 12:30 arasında yapılacak. İkinci aşama ise 14-24 Ekim tarihleri arasında sözlü sınav şeklinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ve aday listeleri, teftis.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.