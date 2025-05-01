Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel ve işçi alımı için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda 2025 yılı içerisinde toplamda 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceği duyurulurken bu alımların iki etapta gerçekleştirileceği bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak resmi duyurulara çevrildi.
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:56