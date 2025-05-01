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Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel ve işçi alımı için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda 2025 yılı içerisinde toplamda 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceği duyurulurken bu alımların iki etapta gerçekleştirileceği bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:56
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alım süreci için düğmeye bastı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte 19 bin kişilik ilk etap alımıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Bakanlık diyetisyen, hemşire, sağlık yöneticisi başta olmak üzere birçok sağlık meslek grubunu kapsayan geniş bir alım planı hazırladı. İkinci etap alım ise Eylül ayında 18 bin kadro ile devam edecek.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

İhtiyaca Göre Branş Dağılımı Belirlenecek

Sağlık Bakanlığı personel alımlarını iller ve ilçelerdeki kadro eksikliklerine göre planlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerleştirme sürecinde ihtiyaç duyulan branşlara öncelik verilecek. Bakan Memişoğlu, "Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve sağlık mesleklerinin hepsi yer alacak" diyerek kapsamlı bir dağılımın yapılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Başvurular Elektronik Ortamda Yapılacak

Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca internet üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru süreci ÖSYM'nin resmi platformu olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yürütülecek. Ne e-posta yoluyla ne de elden başvuru kabul edilmeyecek. Başvuruların tamamı merkezi sistem üzerinden, KPSS puanı esas alınarak değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Kılavuz Ne Zaman Yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı 19 bin kişilik personel ihtiyacını 28 Nisan Pazartesi günü itibarıyla ÖSYM'ye resmi olarak iletti. Kılavuzun ise en geç 2 Mayıs Cuma gününe kadar yayımlanması bekleniyor. Kılavuzda başvuru şartlarının yanı sıra, her bir kadro için özel nitelikler, eğitim durumu, mezuniyet koşulları ve varsa aranan belgeler detaylı biçimde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Kimler Başvurabilecek? Hangi Şartlar Geçerli Olacak?

Genel başvuru koşullarının yanı sıra bazı pozisyonlar için özel şartlar aranacak. KPSS puanı temel alınarak yapılacak sıralamada, eşit puan durumunda önce mezuniyet tarihi, onun da eşit olması halinde ise adayların yaşı dikkate alınacak. Alımlar yalnızca hekim dışı kadroları kapsayacak ve 37 bin kişilik toplam alım planının ilk ayağını oluşturacak.