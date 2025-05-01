Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvurusu 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alım süreci için düğmeye bastı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte 19 bin kişilik ilk etap alımıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Bakanlık diyetisyen, hemşire, sağlık yöneticisi başta olmak üzere birçok sağlık meslek grubunu kapsayan geniş bir alım planı hazırladı. İkinci etap alım ise Eylül ayında 18 bin kadro ile devam edecek.