Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı kadro dağılımı: Sağlık Bakanlığı yeni işçi alımı ne zaman?
Sağlık hizmetlerinin özellikle personel temininde sıkıntı yaşanan bölgelerde kesintisiz devam etmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için geniş kapsamlı bir personel alımı hazırlığına başladı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar adayların uzun süredir beklediği süreci resmileştirdi. Toplam 26 bin 673 sözleşmeli personelin istihdam edilecek olması sağlık sektöründe önemli bir boşluğun doldurulacağı yönünde değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:38