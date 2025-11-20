Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı kadro dağılımı: Sağlık Bakanlığı yeni işçi alımı ne zaman?

Sağlık hizmetlerinin özellikle personel temininde sıkıntı yaşanan bölgelerde kesintisiz devam etmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için geniş kapsamlı bir personel alımı hazırlığına başladı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar adayların uzun süredir beklediği süreci resmileştirdi. Toplam 26 bin 673 sözleşmeli personelin istihdam edilecek olması sağlık sektöründe önemli bir boşluğun doldurulacağı yönünde değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:38
Resmi açıklamalara göre kadroların büyük kısmını uzman tabipler oluşturuyor. 22 bin 983 uzman doktorun yanı sıra 3 bin 652 doktorun da sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Ayrıca hizmetin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla diğer branşlarda da sınırlı sayıda alım yapılacak. Buna göre 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer sağlık teknikeri ve diyetisyen görevlendirilecek.

Sağlık alanında çalışan profili ağırlıklı şekilde hekim kadrolarından oluşsa da kritik yardımcı sağlık personeli pozisyonlarına yapılacak atamalar, özellikle kırsal bölgelerdeki hizmet kalitesinin iyileştirilmesi açısından önem taşıyor.

Başvurular İçin Takvim Bekleniyor

Alımın 2026 yılında yapılacağı kesinleşmiş olsa da başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sürecin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanacak başvuru kılavuzunun duyurulmasıyla netlik kazanacağı bildiriliyor. Kılavuzun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması öngörülüyor. Bu nedenle adayların, yılın ilk günlerinde ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı duyurularını yakından izlemesi gerekiyor.

Takvimin açıklanmasının ardından kadrolara başvuru şartları, yerleştirme yöntemi ve değerlendirme süreci de resmi olarak ilan edilecek.