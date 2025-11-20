Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı kadro dağılımı: Sağlık Bakanlığı yeni işçi alımı ne zaman?

Başvurular İçin Takvim Bekleniyor

Alımın 2026 yılında yapılacağı kesinleşmiş olsa da başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sürecin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanacak başvuru kılavuzunun duyurulmasıyla netlik kazanacağı bildiriliyor. Kılavuzun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması öngörülüyor. Bu nedenle adayların, yılın ilk günlerinde ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı duyurularını yakından izlemesi gerekiyor.