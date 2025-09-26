Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı için tarih bekleniyor | KPSS 2025/5 kılavuzu ve kadro dağılımı açıklandı mı?
Sağlıkta dev istihdam dalgası devam ediyor! Mayıs ayında yapılan 15.342 kişilik ilk atamanın ardından, şimdi gözler Sağlık Bakanlığı'nın 18.000 sözleşmeli personel alacağı ikinci etaba çevrildi. Bakan Memişoğlu'nun Eylül-Ekim aylarını işaret etmesiyle heyecan doruğa çıktı. Peki hemşire, ebe, tıbbi sekreter ve tekniker alımlarını kapsayacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte beklenen tarihler ve muhtemel kadro dağılımı...
Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:33