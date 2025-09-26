Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı için tarih bekleniyor | KPSS 2025/5 kılavuzu ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Bu ikinci etap alımı, genellikle ilk atamadan sonra boş kalan veya acil ihtiyaç duyulan pozisyonları kapsadığı için stratejik bir öneme sahiptir. İlk atamada 7.597 hemşire, 1.280 ebe ve 1.786 İlk ve Acil Yardım Teknikeri (ATT) gibi devasa kontenjanlar açılmıştı. İkinci etapta da yine bu branşların başı çekmesi bekleniyor. Adayların, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS 2025/5 tercih kılavuzunu anbean takip etmesi, kariyerleri için hayati önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 18.000 kişilik 2. etap personel alımına dair tüm merak edilenleri; beklenen başvuru tarihlerini, muhtemel kadro dağılımını ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini adım adım sizler için derledik.