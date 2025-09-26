Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı için tarih bekleniyor | KPSS 2025/5 kılavuzu ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlıkta dev istihdam dalgası devam ediyor! Mayıs ayında yapılan 15.342 kişilik ilk atamanın ardından, şimdi gözler Sağlık Bakanlığı'nın 18.000 sözleşmeli personel alacağı ikinci etaba çevrildi. Bakan Memişoğlu'nun Eylül-Ekim aylarını işaret etmesiyle heyecan doruğa çıktı. Peki hemşire, ebe, tıbbi sekreter ve tekniker alımlarını kapsayacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte beklenen tarihler ve muhtemel kadro dağılımı...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:33
Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen on binlerce aday için yılın en önemli haberi geldi çattı. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı büyük personel alımının ikinci etabı için geri sayım resmen başladı. Mayıs ayında, KPSS 2025/4 ile 15.342 sözleşmeli personelin istihdam edilmesinin ardından, şimdi çok daha büyük bir kontenjanla, tam 18.000 yeni sağlık çalışanı ve idari personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun alımların Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirileceğine yönelik açıklaması, atama bekleyen adaylar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Bu ikinci etap alımı, genellikle ilk atamadan sonra boş kalan veya acil ihtiyaç duyulan pozisyonları kapsadığı için stratejik bir öneme sahiptir. İlk atamada 7.597 hemşire, 1.280 ebe ve 1.786 İlk ve Acil Yardım Teknikeri (ATT) gibi devasa kontenjanlar açılmıştı. İkinci etapta da yine bu branşların başı çekmesi bekleniyor. Adayların, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS 2025/5 tercih kılavuzunu anbean takip etmesi, kariyerleri için hayati önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 18.000 kişilik 2. etap personel alımına dair tüm merak edilenleri; beklenen başvuru tarihlerini, muhtemel kadro dağılımını ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini adım adım sizler için derledik.

TARİHLER BELLİ OLDU MU?: 18 Bin Personel Alımı ve KPSS 2025/5 Kılavuzu Ne Zaman?

Şu an itibarıyla en çok merak edilen soru bu. Sağlık Bakanlığı 18.000 personel alımı için resmi başvuru tarihleri HENÜZ AÇIKLANMADI.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalar, takvim için en önemli ipucunu veriyor. Bakan, alımların Eylül-Ekim ayları içerisinde planlandığını belirtti. Bu doğrultuda, alım sürecini başlatacak olan KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu'nun da Eylül sonu veya Ekim ayı başında ÖSYM tarafından yayımlanması kuvvetle muhtemeldir.

Adayların, bu süreçte hem Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) hem de ÖSYM'nin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak? (Muhtemel Branş Dağılımı)

İkinci etap alımının resmi kadro ve branş dağılımı da henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki hastane ve sağlık kuruluşlarının güncel personel ihtiyacını belirleyerek listeyi ÖSYM'ye bildirecek. Kesin rakamlar, KPSS 2025/5 kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek. İlk atamadaki (KPSS 2025/4) dağılım, ikinci atamada hangi branşlara ağırlık verilebileceği konusunda önemli bir fikir veriyor. İlk atamada en çok kontenjan ayrılan branşlar şunlardı:

Hemşire: 7.597

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (ATT): 1.786

Ebe: 1.280

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 397

Laboratuvar Teknikeri: 314

Diyaliz Teknikeri: 225

Büro Personeli: 215

Anestezi Teknikeri: 146

Eczane Teknikeri: 135

Fizyoterapist: 121

Diyetisyen: 74

Psikolog: 30

İkinci alımda da yine hemşire, ebe, sağlık teknikeri (ATT, anestezi, laboratuvar, diyaliz) ve tıbbi sekreter (büro personeli) kadrolarının en yüksek kontenjanlara sahip olması beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı 2. Etap Başvuru Şartları Neler Olacak? (KPSS Puan Türleri)

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımları, merkezi atama yoluyla ve KPSS puan üstünlüğüne göre yapılır. Adayların sağlaması gereken temel şartlar şunlardır:

Vatandaşlık: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak (T.C. vatandaşı olmak vb.).
KPSS Puanı: Alım yapılacak eğitim düzeyine göre geçerli bir KPSS puanına sahip olmak.

Ortaöğretim (Lise) Mezunları İçin: KPSS-P94

Ön Lisans Mezunları İçin: KPSS-P93

Lisans Mezunları İçin: KPSS-P3

Mezuniyet: Tercih edilecek pozisyon için kılavuzda belirtilen bölümden/programdan mezun olmuş olmak.
Mülakatın olmadığı bu alımlarda, yerleştirmeler doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır.