KPSS 2025/5 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, sekreter...

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel planlaması kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapacak. Özellikle sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği alımda en fazla kadro 6 bin 445 hemşire pozisyonu için ayrıldı.