Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS 2025/5 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, sekreter...

KPSS 2025/5 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Hemşire, sekreter...

Sağlık Bakanlığı'ndan uzun süredir beklenen 2. etap personel alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre bakanlık sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi alacak. Böylece toplam 18 bin yeni personel kadrosu açılmış oldu. Peki başvuru süreci başladı mı? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 07:42
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı 2025 || 15 bin 247 sözleşmeli ve 2 bin 753 işçi başvuru tarihi ve şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel planlaması kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapacak. Özellikle sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği alımda en fazla kadro 6 bin 445 hemşire pozisyonu için ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı 2025 || 15 bin 247 sözleşmeli ve 2 bin 753 işçi başvuru tarihi ve şartları nedir?

Başvurular Bugün Başlıyor

Adayların başvuruları ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS/5 kılavuzu sonrasında başlayacak.

Tercih işlemleri 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Sürekli işçi alımına ilişkin ilanlar ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı 2025 || 15 bin 247 sözleşmeli ve 2 bin 753 işçi başvuru tarihi ve şartları nedir?

Kadroların Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kadro planlamasında hemşirelik en yüksek payı alırken, diğer branşlarda da önemli sayıda personel istihdamı yapılacak.

Toplam Kadro: 15.247

1. En Yüksek Alım Yapılan Kadrolar

Hemşire: 6.445

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.809

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 1.370

Sağlık Teknikeri (Röntgen): 917

Ebe: 805

Büro Personeli: 290

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı 2025 || 15 bin 247 sözleşmeli ve 2 bin 753 işçi başvuru tarihi ve şartları nedir?

2. Sağlık Meslekleri (Lisans)

Hemşire: 6.445

Ebe: 805

Fizyoterapist: 133

Diyetisyen: 116

Psikolog: 63

Klinik Psikolog: 60

Sosyal Çalışmacı: 76

Dil ve Konuşma Terapisti: 45

Çocuk Gelişimcisi: 102

Odyolog: 17

Perfüzonist: 27

Gerontolog: 8

Sağlık Fizikçisi: 12

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı 2025 || 15 bin 247 sözleşmeli ve 2 bin 753 işçi başvuru tarihi ve şartları nedir?

3. Sağlık Teknikerleri (Önlisans)

İlk ve Acil Yardım: 1.809

Tıbbi Sekreter: 1.370

Röntgen: 917

Laboratuvar: 439

Ağız ve Diş Sağlığı: 303

Diyaliz: 233

Anestezi: 166

Eczane: 139

Elektronörofizyoloji: 135

Çevre Sağlığı: 129

Fizik Tedavi: 120

Patolojik Anatomi: 79

Odyometri: 58

Ortopedi: 29

Evde Bakım: 28

Yaşlı Bakım: 27

Nükleer Tıp: 36

Optisyen: 17

Podolog: 6

Radyoterapi: 8

Diş Protez: 10

İş ve Uğraşı Terapisi: 10

4. Sağlık Teknisyenleri (Ortaöğretim)

İlk ve Acil Yardım: 150

Tıbbi Sekreter: 35

Röntgen: 13

Anestezi: 5

Çevre Sağlığı: 10

Laboratuvar: 6

5. Diğer Kadrolar

Avukat: 50

Biyolog: 15

Mimar: 40

Mühendis: 122

Diğer Teknik Hizmet Personeli: 14

Büro Personeli: 290

Destek Personeli (Şoför): 11

Tekniker: 233

Teknisyen: 231

6. Genel Dağılım

Ortaöğretim: 1.297

Önlisans: 6.339

Lisans: 7.611

Toplam: 15.247