Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci etap için kesin bir başvuru tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda yapılan alımlar ve planlamalar dikkate alındığında, 2025 ikinci etap alım sürecinin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Resmî başvuru kılavuzu yayımlandığında adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden veya belirlenen başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek.

Bakanlığın daha önceki açıklamalarına göre, ikinci etap alımda önceki branş dağılımının korunması muhtemel. Böylece hemşireden paramediğe, psikologdan diyetisyene kadar farklı sağlık alanlarında kadrolar açılacak.