Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2025 ikinci etap 18 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Branşlar ve başvuru detayları haberimizde. Başvuru şartlarını öğrenin!

Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:17
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

Sağlık sektöründe istihdam fırsatları, 2025 yılında da binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, bu yıl için toplam 37 bin kişilik personel alımı planladığını açıklamıştı. İlk etapta yapılan 19 bin kişilik alım KPSS ve kura yöntemiyle tamamlandı. Şimdi gözler, ikinci etapta yer alan 18 bin kişilik yeni kadroya çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı başvuru ne zaman yapılacak ve hangi branşlarda alım yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci etap için kesin bir başvuru tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda yapılan alımlar ve planlamalar dikkate alındığında, 2025 ikinci etap alım sürecinin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Resmî başvuru kılavuzu yayımlandığında adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden veya belirlenen başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek.

Bakanlığın daha önceki açıklamalarına göre, ikinci etap alımda önceki branş dağılımının korunması muhtemel. Böylece hemşireden paramediğe, psikologdan diyetisyene kadar farklı sağlık alanlarında kadrolar açılacak.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI OLACAK?

Henüz kesin branş kontenjanları açıklanmasa da, önceki dönemlerdeki alımlar ve Sağlık Bakanlığı verileri dikkate alınarak tahmini branş dağılımı şu şekilde:

Hemşire: Yoğun talep ve ihtiyaç doğrultusunda en yüksek kontenjan hemşireler için açılıyor.

Ebe: Kadın ve çocuk sağlığı alanlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir branş.

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik): Acil müdahale ekiplerinde görev alacak personel ihtiyacı.

Diyetisyen: Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında beslenme ve diyet planlaması için.

Fizyoterapist: Rehabilitasyon ve fizik tedavi alanında görev alacak uzmanlar.

Psikolog: Hastaların ruh sağlığı ve danışmanlık ihtiyaçları için.

Sosyal Çalışmacı: Toplumsal hizmet ve hasta destek programlarında görev alacak personel.

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi vb.): Teknik destek sağlayacak uzmanlar.

Büro Personeli: Hastane ve sağlık kuruluşlarında idari görevler.

Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli: Sağlık kuruluşlarında güvenlik ve hijyen hizmetleri için.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Başvuruların resmî olarak başlamasıyla birlikte adaylar, e-Devlet, ALO 170 ve bazı durumlarda il müdürlükleri üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru süresi genellikle 5 gün olarak belirleniyor.

Başvuru için genel şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Başvuru öncesinde ilgili kurumlarda sigortalı olarak çalışmamış olmak

Detaylı başvuru ve şartlar, Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden ve başvuru kılavuzundan takip edilebilir.

Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır

KAYNAK: takvim.com.tr