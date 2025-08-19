Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Kadrolar belli oldu mu?

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI OLACAK?
Henüz kesin branş kontenjanları açıklanmasa da, önceki dönemlerdeki alımlar ve Sağlık Bakanlığı verileri dikkate alınarak tahmini branş dağılımı şu şekilde:
Hemşire: Yoğun talep ve ihtiyaç doğrultusunda en yüksek kontenjan hemşireler için açılıyor.
Ebe: Kadın ve çocuk sağlığı alanlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir branş.
İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik): Acil müdahale ekiplerinde görev alacak personel ihtiyacı.
Diyetisyen: Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında beslenme ve diyet planlaması için.
Fizyoterapist: Rehabilitasyon ve fizik tedavi alanında görev alacak uzmanlar.
Psikolog: Hastaların ruh sağlığı ve danışmanlık ihtiyaçları için.
Sosyal Çalışmacı: Toplumsal hizmet ve hasta destek programlarında görev alacak personel.
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi vb.): Teknik destek sağlayacak uzmanlar.
Büro Personeli: Hastane ve sağlık kuruluşlarında idari görevler.
Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli: Sağlık kuruluşlarında güvenlik ve hijyen hizmetleri için.