Kadraj Galeri Kadraj İkon Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

Otomotiv dünyasında tartışmalar alevleniyor. Performans ve verimlilikte zirveye oynayan otomatik şanzımanlar karşısında manuel vitesin modası gerçekten geçti mi? Sadece düz vitesle üretilerek direksiyon başındaki safkan deneyimin simgesi haline gelen ve otomatik şanzımanın yüzüne bakmayan o efsanevi 10 modeli mercek altına aldık. O safkan sürüş keyfi arayanlar için modası asla geçmeyecek bu ikonlar hangileri?

Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 08:38
Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

Son yıllarda çift kavramalı (DCT) ve tam otomatik (Tork Konvertörlü) şanzımanlar hız, yakıt verimliliği ve konfor açısından devrim niteliğinde adımlar atarak otomotiv pazarını tamamen domine etti. Artık üst düzey performans araçlarında bile manuel seçeneği bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak tüm bu otomasyon çılgınlığına rağmen, otomobil tutkunları için vites koluyla kurulan o fiziksel bağın ve motor devrini tam kontrol etme hissiyatının yeri her zaman ayrı kaldı. Peki, otomatik şanzımana adeta meydan okuyarak, varoluşlarını sadece düz vitese borçlu olan o safkan deneyimin simgesi 10 ikonik model hangileri? İşte sadece manuel şanzımanla üretilerek efsaneleşen ve saf sürüş ruhunu yaşatan o otomobillerin analizi...

Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

Bugatti EB110: Veyron Öncesi Son Elveda

1990'ların başında canlanan Bugatti'nin sahnede çok ihtiyaç duyduğu dönüşü simgeleyen Bugatti EB110 dört turbolu 3.5 litrelik V12 motoruyla dikkat çekiyordu. 603 beygir gücündeki bu canavar, rekor kıran azami hızıyla biliniyordu.

Motor ve Şanzıman: 3.5 litrelik dörtlü turboşarjlı V12, Altı İleri Manuel

Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

McLaren F1: Efsanenin Temel Taşı

McLaren F1, günümüzün modern süper otomobillerinin ölçüldüğü çıta olmaya devam ediyor. Piyasaya sürülmesinden onlarca yıl sonra bile gelmiş geçmiş en hızlı atmosferik yol otomobili unvanını koruyor.

Motor ve Şanzıman: 6.0 litre doğal emişli V12, Altı İleri Manuel

Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

Dodge Viper: V10 Gücünü Dizginlemek

İlk versiyonlarında klima, hava yastıkları gibi temel özelliklerden bile yoksun, saf ve kaslı bir coupe olan Dodge Viper, devasa V10 motoruyla birlikte sadece altı ileri BorgWarner T56 manuel şanzımanla geliyordu.

Motor ve Şanzıman: 8.0 - 8.4 litre doğal emişli V10, Altı İleri Manuel

Tork Canavarı: Sonraki nesillerde şanzıman, tork kapasitesini artırmak için Tremec TR-6060 ile değiştirildi. Viper'ı kontrol etmenin zorluğu, manuel şanzımanın getirdiği kontrol hissiyle bütünleşerek onu bir "dul yapıcı" olarak ünlenmesine neden oldu.

Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

1. Nesil Ford GT: Le Mans Ruhu

İkonik Ford GT40'ın manevi halefi olan 1. Nesil Ford GT, 5.4 litrelik süperşarjlı V8 motoru ve şık alüminyum gövdesiyle dikkat çekiyordu.

Motor ve Şanzıman: 5.4 litrelik süperşarjlı V8, Altı İleri Manuel (Ricardo UK)

Ricardo Mirası: Şanzıman, Porsche'nin yarış otomobili şanzımanlarının da üreticisi olan Ricardo UK tarafından geliştirilmişti. İkinci nesil Ford GT'nin yedi ileri Getrag çift kavramalı şanzımana geçiş yapması, bu efsanenin de manuel vitese veda ettiğini gösterdi.