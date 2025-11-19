Sadece düz vitesle satılıp efsaneleşen 10 ikonik otomobil modeli

Dodge Viper: V10 Gücünü Dizginlemek

İlk versiyonlarında klima, hava yastıkları gibi temel özelliklerden bile yoksun, saf ve kaslı bir coupe olan Dodge Viper, devasa V10 motoruyla birlikte sadece altı ileri BorgWarner T56 manuel şanzımanla geliyordu.

Motor ve Şanzıman: 8.0 - 8.4 litre doğal emişli V10, Altı İleri Manuel

Tork Canavarı: Sonraki nesillerde şanzıman, tork kapasitesini artırmak için Tremec TR-6060 ile değiştirildi. Viper'ı kontrol etmenin zorluğu, manuel şanzımanın getirdiği kontrol hissiyle bütünleşerek onu bir "dul yapıcı" olarak ünlenmesine neden oldu.