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Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

Sağlık uzmanlarına göre, kavrama gücünüz ya da tek ayak üzerinde ne kadar durabildiğiniz, sandığınızdan çok daha fazlasını söylüyor. Yeni araştırmalar, kas gücünüzün ve dengenizin zayıf olması halinde erken ölüm riskinizin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:31
Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

Bilim insanları, evde sadece vücut ağırlığınızın dörtte üçü kadar bir ağırlığı kaldırarak ya da tek ayak üzerinde durarak, erken ölüm riskinizi ölçebileceğinizi söylüyor. Üstelik bu testler, kolesterol ya da tansiyon değerlerinden daha isabetli sonuçlar veriyor olabilir.

Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

🧪 BİLİM İNSANLARINA GÖRE BİR DAKİKADA SAĞLIK DURUMUNUZ HAKKINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Erken ölüm riski hakkında bilgi edinmenin yolu kan tahlillerinden ya da kapsamlı taramalardan geçmek zorunda değil. Uzmanlara göre yalnızca bir dakikanızı ayırarak, sağlığınız hakkında çarpıcı ipuçları veren basit ama etkili testleri evde uygulayabilirsiniz.

ABD'li beslenme uzmanı ve sporcu Ed Jones'un önerdiği "kavrama testi", bu alanda öne çıkan en dikkat çekici yöntemlerden biri. Jones'a göre, vücut ağırlığınızın dörtte üçü kadar bir ağırlığı bir dakika boyunca kavrayarak tutamıyorsanız, yaşıtlarınıza kıyasla erken ölme riskiniz artıyor olabilir.

Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

💪 KAVRAMA GÜCÜ, KALP HASTALIKLARINDAN DEMANSA KADAR PEK ÇOK HASTALIĞI ÖNGÖREBİLİR

Kavrama gücü, uzun yıllardır doktorlar tarafından kalp hastalıkları, diyabet, artrit ve hatta bazı kanser türleri dahil olmak üzere yaşa bağlı hastalıkları önceden belirlemede kullanılıyor.
Çünkü kol, bilek ve parmak kaslarının birlikte çalıştığı bu hareket, genel kas sağlığını ve vücudun yaşa karşı ne kadar dirençli olduğunu ortaya koyuyor.

📌 BMJ'de yayımlanan bir çalışmaya göre, bir çubuğa yalnızca 30 saniye asılı kalabilen erkeklerin, sadece 15 saniye asılı kalabilen kadınların, erken ölüm riski daha yüksek olabilir.

Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

⚖️ DENGE TESTİ: TEK AYAK ÜZERİNDE DURMAK, BEYİN VE VÜCUT KOORDİNASYONUNUN HABERCİSİ

Uzmanların önerdiği bir diğer test ise oldukça basit: tek ayak üzerinde dengede kalma süresi.
Buna göre, yaş gruplarına göre şu süreleri tamamlayamayan kişilerin 10 yıl içinde ölüm riski daha yüksek olabilir:

Yaş Aralığı Beklenen Denge Süresi
18-39 yaş 43 saniye
40-49 yaş 40 saniye
50-59 yaş 37 saniye
60-69 yaş 30 saniye
70-79 yaş 18-19 saniye
80 yaş ve üzeri 5 saniye ve üzeri

🧠 Bunun sebebi, denge sırasında vücudun pek çok sisteminin (kas, sinir, beyin) aynı anda çalışmak zorunda olması. Bu test zayıflayan kasları, nörolojik sorunları ve yaşla birlikte azalan koordinasyonu gözler önüne seriyor.

Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

⚠️ EVDE DİKKATLİ YAPILMALI!

Her ne kadar testler kolay gibi görünse de, uzmanlar özellikle ağırlık kaldırma kısmında dikkatli olunmasını öneriyor.
🔹 Erkekler için güvenli kaldırma limiti: 25 kg
🔹 Kadınlar içinse: 15 kg

Bu nedenle, dambıl kullanmak yerine bir barfiks çubuğuna asılmak veya özel kavrama aparatı kullanmak daha güvenli alternatifler olabilir.

🔄 KAVRAMA GÜCÜNÜZÜ NASIL ARTIRABİLİRSİNİZ?

Eğer testi geçemediyseniz endişelenmeyin. Kavrama gücünü artırmak için yalnızca günde 1 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz egzersizler mevcut.
Grip trainer adı verilen aparatlar, barfiks çalışmaları ve dambıl tutma egzersizleri kas gelişimine yardımcı olabilir.