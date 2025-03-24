Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

🧪 BİLİM İNSANLARINA GÖRE BİR DAKİKADA SAĞLIK DURUMUNUZ HAKKINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Erken ölüm riski hakkında bilgi edinmenin yolu kan tahlillerinden ya da kapsamlı taramalardan geçmek zorunda değil. Uzmanlara göre yalnızca bir dakikanızı ayırarak, sağlığınız hakkında çarpıcı ipuçları veren basit ama etkili testleri evde uygulayabilirsiniz.

ABD'li beslenme uzmanı ve sporcu Ed Jones'un önerdiği "kavrama testi", bu alanda öne çıkan en dikkat çekici yöntemlerden biri. Jones'a göre, vücut ağırlığınızın dörtte üçü kadar bir ağırlığı bir dakika boyunca kavrayarak tutamıyorsanız, yaşıtlarınıza kıyasla erken ölme riskiniz artıyor olabilir.