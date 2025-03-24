Sadece bir dakika süren bu basit test, 10 yıl içinde ölme riskinizi ortaya koyabilir

Sağlık uzmanlarına göre, kavrama gücünüz ya da tek ayak üzerinde ne kadar durabildiğiniz, sandığınızdan çok daha fazlasını söylüyor. Yeni araştırmalar, kas gücünüzün ve dengenizin zayıf olması halinde erken ölüm riskinizin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor.
⚖️ DENGE TESTİ: TEK AYAK ÜZERİNDE DURMAK, BEYİN VE VÜCUT KOORDİNASYONUNUN HABERCİSİ
Uzmanların önerdiği bir diğer test ise oldukça basit: tek ayak üzerinde dengede kalma süresi.
Buna göre, yaş gruplarına göre şu süreleri tamamlayamayan kişilerin 10 yıl içinde ölüm riski daha yüksek olabilir:
|Yaş Aralığı
|Beklenen Denge Süresi
|18-39 yaş
|43 saniye
|40-49 yaş
|40 saniye
|50-59 yaş
|37 saniye
|60-69 yaş
|30 saniye
|70-79 yaş
|18-19 saniye
|80 yaş ve üzeri
|5 saniye ve üzeri
🧠 Bunun sebebi, denge sırasında vücudun pek çok sisteminin (kas, sinir, beyin) aynı anda çalışmak zorunda olması. Bu test zayıflayan kasları, nörolojik sorunları ve yaşla birlikte azalan koordinasyonu gözler önüne seriyor.