Kadraj Galeri Kadraj İkon Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Adile Naşit gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı Nigar karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Ayben Erman son haliyle gündeme geldi. 1977 yapımı filmde güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve 'Yıllara medyan okuyor' yorumunda bulundu.İşte Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeli Ayben Erman'ın son hali...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 12:19
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şaban Oğlu Şabanda canlandırdığı Nigar karakteriyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki oyuncu Ayben Erman, son haliyle gündeme geldi.

1977 yapımı filmde güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla dikkat çeken Erman, yıllara meydan okuyan görünümüyle sosyal medyada takipçilerinin beğenisini topladı.

Ayben Erman'ı görenler, "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulunarak son hali karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşte başta Ayben Erman olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

SEVDA AKTOLGA