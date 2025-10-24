Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı
Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Adile Naşit gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı Nigar karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Ayben Erman son haliyle gündeme geldi. 1977 yapımı filmde güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve 'Yıllara medyan okuyor' yorumunda bulundu.İşte Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeli Ayben Erman'ın son hali...
