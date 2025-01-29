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Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet'e göre Şaban ayının önemi nedir?

İslam dünyasında üç aylar olarak bilinen mübarek dönem hızla ilerliyor. Recep ayı bu dönemin ilk ayı olarak büyük bir manevi öneme sahip. Şaban ve Ramazan aylarıyla devam eden bu kutsal zaman dilimi, Müslümanlar için rahmet ve bereket ayları olarak kabul ediliyor. Şimdi ise, Recep ayının sona ermesine az bir zaman kaldı ve Şaban ayının başlangıcı için meraklı bekleyiş başladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:40
Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet’e göre Şaban ayının önemi nedir?

2025 yılı itibarıyla Recep ayı manevi anlamı yüksek, ibadetlerle dolu bir dönem olarak sona yaklaşıyor. Regaip ve Miraç Kandili gibi özel gecelerle zenginleşen Recep ayında tüm İslam camiası dua ve ibadetlerde bulundu. Şimdi ise gözler Şaban ayının başlangıcına çevrilmiş durumda. Müslümanlar Şaban ayını Ramazan ayına hazırlık olarak kabul ediyor ve bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğuna inanıyor.

Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet’e göre Şaban ayının önemi nedir?

RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 1 Ocak günü Recep ayı ile başladı.

Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece sona erecek.

Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet’e göre Şaban ayının önemi nedir?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayının 30 Ocak'ta sona ermesiyle birlikte üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı eda edilecek.

Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise başlayacak.

Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet’e göre Şaban ayının önemi nedir?

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.

Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet’e göre Şaban ayının önemi nedir?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe