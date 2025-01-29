Şaban ayı ne zaman başlayacak 2025? Diyanet'e göre Şaban ayının önemi nedir?
İslam dünyasında üç aylar olarak bilinen mübarek dönem hızla ilerliyor. Recep ayı bu dönemin ilk ayı olarak büyük bir manevi öneme sahip. Şaban ve Ramazan aylarıyla devam eden bu kutsal zaman dilimi, Müslümanlar için rahmet ve bereket ayları olarak kabul ediliyor. Şimdi ise, Recep ayının sona ermesine az bir zaman kaldı ve Şaban ayının başlangıcı için meraklı bekleyiş başladı.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:40