Saat 9’da raflarda! BİM 26 EYLÜL aktüel kataloğu fırsat dolu: Ev ve mutfak eşyaları o fiyattan satışta

BİM, 26 Eylül aktüel kataloğunu duyurdu. Teknolojik cihazlar, ev ve mutfak eşyaları ile kırtasiye ürünlerinin yer aldığı yeni kampanyada, avantajlı fiyatlarıyla LEGO oyuncakları, kahve makineleri, ankastre ürünler, büyük ekran televizyon, tencere setleri ve buharlı ütü raflarda yerini aldı.