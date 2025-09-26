Saat 9'da raflarda! BİM 26 EYLÜL aktüel kataloğu fırsat dolu: Ev ve mutfak eşyaları o fiyattan satışta
BİM'in 26 Eylül 2025 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünler listesi yayımlandı. Elektronikten mutfağa, kırtasiyeden ev aletlerine kadar geniş yelpazedeki indirimli ürünler arasında özellikle LEGO setleri, kahve makineleri, ankastre set, 65 inç televizyon, tencere takımları ve buharlı ütü öne çıkıyor. Bugün saat 09:00 itibarıyla raflarda yerini alacak olan fırsat ürünleri alıcısını bekliyor.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 08:56