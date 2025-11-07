Rüzgar kuzeyden yağış güneyden! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: O iller şemsiyeleri sıkı tutsun

7 KASIM CUMA BÖLGE BÖLGE YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı