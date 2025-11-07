Rüzgar kuzeyden yağış güneyden! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: O iller şemsiyeleri sıkı tutsun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde bulutlu hava yeniden yoğunlaşırken, kuzeyden esen rüzgarlarla birlikte güney illerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan son uyarılara göre Antalya, Mersin ve Kırklareli kıyılarında yağışların yer yer şiddetli olabileceği duyuruldu.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:18