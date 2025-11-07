Kadraj Galeri Kadraj İkon Rüzgar kuzeyden yağış güneyden! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: O iller şemsiyeleri sıkı tutsun

Rüzgar kuzeyden yağış güneyden! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: O iller şemsiyeleri sıkı tutsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde bulutlu hava yeniden yoğunlaşırken, kuzeyden esen rüzgarlarla birlikte güney illerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan son uyarılara göre Antalya, Mersin ve Kırklareli kıyılarında yağışların yer yer şiddetli olabileceği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yeni haftaya dair hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede yağış bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışlar, yer yer kuvvetli şekilde görülecek.

Uzmanlar, Antalya, Mersin'in Toroslar kesimi ve Kırklareli kıyıları başta olmak üzere yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Soğuk hava geri döndü

7 KASIM CUMA BÖLGE BÖLGE YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı