Kadraj Galeri Kadraj İkon Ringde dev hesaplaşma: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile sosyal medyadan profesyonel ringlere uzanan kariyeriyle dikkat çeken Jake Paul, yılın en çok konuşulacak boks organizasyonlarından birinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Miami'de yapılacak dev mücadele şimdiden spor dünyasında büyük merak uyandırmış durumda.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:33
Yaklaşık 50 milyon dolarlık garanti ücretin konuşulduğu karşılaşma yalnızca sportif yönüyle değil ekonomik boyutuyla da gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Gözler Miami'de Olacak

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ile ünlü YouTuber Jake Paul'un mücadelesi, boksseverleri ekran başına kilitleyecek.

Daha önce efsanevi boksör Mike Tyson'ı mağlup eden Jake Paul, Joshua karşılaşmasını "hesaplaşma günü" olarak tanımlıyor. Paul, bu maçla birlikte kariyerindeki en büyük sınavlardan birine çıkacağını vurguluyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Jake PaulAnthony Joshua karşılaşmasının küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Türkiye'deki izleyiciler de mücadeleyi aynı platform üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Karşılaşma, ABD saatine göre 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak. Türkiye saatiyle ise 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı yayınlanacak.

Ödül Havuzu Dudak Uçuklatıyor

NTV'de yer alan habere göre, iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Jake Paul'ün, Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonun sahibi olan Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar aralığına çıkabileceği iddialar arasında yer alıyor.