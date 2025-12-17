Kadraj
Ringde dev hesaplaşma: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile sosyal medyadan profesyonel ringlere uzanan kariyeriyle dikkat çeken Jake Paul, yılın en çok konuşulacak boks organizasyonlarından birinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Miami'de yapılacak dev mücadele şimdiden spor dünyasında büyük merak uyandırmış durumda.
Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:33