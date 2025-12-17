Ringde dev hesaplaşma: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ödül Havuzu Dudak Uçuklatıyor

NTV'de yer alan habere göre, iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Jake Paul'ün, Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonun sahibi olan Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar aralığına çıkabileceği iddialar arasında yer alıyor.