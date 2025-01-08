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RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

Renault 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve üretim faaliyetlerini Türkiye'de sürdüren Renault her segmentteki araçlarıyla otomobil severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Özellikle geniş servis ağı ve parça temini konusundaki güçlü altyapısıyla markanın araçları Türkiye'de en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. İşte 2025 renault fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:49
RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

Yeni yıl araç sahibi olmak isteyenler için birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Renault 2025 yılına girerken Türkiye'deki otomobil severlere Clio, Megane, Taliant, Duster, Captur ve Austral gibi popüler modellerini çeşitli kampanyalarla sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

2025 Renault Clio Fiyat Listesi

Clio Equilibre 1.0 TCe 90 hp

Motor: Benzin
Şanzıman: Manuel
Fiyat: 1.066.021 TL

Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.190.921 TL

Clio Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.286.021 TL

Clio Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp

Motor: Benzin-Elektrik
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: ₺ 1.666.678

RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

Yeni Captur Evolution Mild Hybrid EDC 160 hp

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.516.678 TL

Yeni Captur Techno Mild Hybrid EDC 160 hp

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.596.678 TL

Yeni Captur Esprit Alpine Mild Hybrid EDC 160 hp

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.696.678 TL

Yeni Captur Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp

Motor: Benzin-Elektrik
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.901.678 TL

Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 hp

Motor: Benzin-Elektrik
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 2.651.021 TL

RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci Edc 115 bg

Motor: Dizel
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.701.678 TL

Megane Sedan Touch 1.3 Tce Edc 140 bg

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.548.578 TL

Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci Edc 115 bg

Motor: Dizel
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.783.678 TL

Megane Sedan Icon 1.3 Tce Edc 140 bg

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.630.578 TL

RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

Austral Evolution Mild Hybrid 160 Hp Auto

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.794.578 TL

Austral Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 hp

Motor: Benzin-Elektrik
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 2.254.921 TL

Austral Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 Hp Auto

Motor: Benzin
Şanzıman: Otomatik
Fiyat: 1.947.678 TL