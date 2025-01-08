RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi
Renault 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve üretim faaliyetlerini Türkiye'de sürdüren Renault her segmentteki araçlarıyla otomobil severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Özellikle geniş servis ağı ve parça temini konusundaki güçlü altyapısıyla markanın araçları Türkiye'de en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. İşte 2025 renault fiyat listesi.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:49