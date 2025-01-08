RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025 | Sıfır Renault Megane, Taliant, Clio, Captur güncel fiyat listesi

Yeni yıl araç sahibi olmak isteyenler için birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Renault 2025 yılına girerken Türkiye'deki otomobil severlere Clio, Megane, Taliant, Duster, Captur ve Austral gibi popüler modellerini çeşitli kampanyalarla sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.