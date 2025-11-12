Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili tarihi!

Peygamberin İbadeti: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Recep ayı girdiğinde "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua ettiği rivayet edilir. Regaib gecesi, bu duanın başlangıcı kabul edilir.

İbadet Rehberi: Din âlimleri, bu gecede kaza ve nafile namaz kılınmasını, oruç tutulmasını, bol bol Kur'an okunmasını, zikir ve tesbihat yapılmasını, fakir ve yoksullara yardım edilmesini tavsiye ederler.