Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili tarihi!

Regaib Kandili ile başlayan bu manevi atmosfer, zincirleme olarak diğer kandilleri ve iki büyük bayramı da beraberinde getiriyor. Diyanet'in yayınladığı 2025-2026 dini günler takvimi, önümüzdeki 7 aylık süreci aydınlatıyor:
|Dini Gün
|Tarih
|Gün
|Önemi
|Regaib Kandili
|25 Aralık 2025
|Perşembe
|Üç Aylar'ın ve Recep ayının başlangıcı.
|Miraç Kandili
|15 Ocak 2026
|Perşembe
|Hz. Muhammed'in göğe yükselişi.
|Berat Kandili
|2 Şubat 2026
|Pazartesi
|Günahlardan arınma ve kurtuluş gecesi.
|Ramazan Başlangıcı
|19 Şubat 2026
|Perşembe
|Oruç tutulacak mübarek ayın başlangıcı.
|Kadir Gecesi
|16 Mart 2026
|Pazartesi
|Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece.
|Ramazan Bayramı (1. Gün)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Bayramın ilk günü.
|Kurban Bayramı (1. Gün)
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurbanların kesildiği bayramın başlangıcı.
|Hicri Yılbaşı
|16 Haziran 2026
|Salı
|Hicri 1448 yılının başlangıcı.
|Aşure Günü
|25 Haziran 2026
|Perşembe
|Muharrem ayının 10. günü.