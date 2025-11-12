Kadraj Galeri Kadraj İkon Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili tarihi!

Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili tarihi!

İslam âlemi için rahmet ve mağfiret kapılarını aralayan mübarek Üç Aylar'ın habercisi Regaib Kandili'nin 2025 yılındaki tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle netleşti. Yüksek maneviyatın yaşandığı bu kutsal gece yılın son günlerine denk gelerek bir istisnayı da beraberinde getirecek.Peki duaların kabul kapısı olarak bilinen bu gecenin anlamı ne? Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte 2025'in son kandili ve 2026 dini günler takvimi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:47
Türkiye ve tüm İslam âlemi, manevi bir uyanışın ve arınmanın başlangıcı kabul edilen mübarek Üç Aylar'ın gelişini büyük bir heyecanla bekliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal mevsimin ilk kandili olan Regaib Kandili'nin 2025 yılı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takviminde kesinleşti.

Regaib Kandili Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

Hicri takvime göre Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen bu mübarek gece, 25 Aralık 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan geceye denk geliyor. Adı "çokça rağbet edilen, bol ihsan ve bağış" anlamına gelen Regaib, Müslümanlar için Rabb'e yönelişin, günahları affettirmenin ve duaların yoğunlaştığı bir fırsat penceresi olarak kabul ediliyor. Bu yılki takvim, Miladi ve Hicri yıl arasındaki farktan dolayı "teorik olarak 2025 yılı içinde idrak edilen ikinci Regaib Kandili" olmasıyla da dikkat çekiyor.

Regaib Kandili'nin Anlamı ve Önemi

Regaib Kandili, sadece Üç Aylar'ın başlangıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu ayların ilk Cuma gecesi olması nedeniyle ayrı bir kutsiyete sahiptir. İslam inancında, bu gecede Allah'ın rahmetinin, bağışının ve lütuflarının diğer zamanlardan daha yoğun olduğu kabul edilir. Rağbet ve Lütuf: Arapça kökenli olan "Regaib", kelime anlamı olarak "bol ihsan, bağış, değerli ve faziletli hediyeler" demektir. Müminler de bu gecede "rağbet ettikleri" dualarını ve dileklerini Allah'a sunarlar.

Peygamberin İbadeti: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Recep ayı girdiğinde "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua ettiği rivayet edilir. Regaib gecesi, bu duanın başlangıcı kabul edilir.

İbadet Rehberi: Din âlimleri, bu gecede kaza ve nafile namaz kılınmasını, oruç tutulmasını, bol bol Kur'an okunmasını, zikir ve tesbihat yapılmasını, fakir ve yoksullara yardım edilmesini tavsiye ederler.

2025 Üç Aylar ve 2026 Yılı Dini Günler Takvimi

Regaib Kandili ile başlayan bu manevi atmosfer, zincirleme olarak diğer kandilleri ve iki büyük bayramı da beraberinde getiriyor. Diyanet'in yayınladığı 2025-2026 dini günler takvimi, önümüzdeki 7 aylık süreci aydınlatıyor:

Dini Gün Tarih Gün Önemi
Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe Üç Aylar'ın ve Recep ayının başlangıcı.
Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe Hz. Muhammed'in göğe yükselişi.
Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi Günahlardan arınma ve kurtuluş gecesi.
Ramazan Başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe Oruç tutulacak mübarek ayın başlangıcı.
Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece.
Ramazan Bayramı (1. Gün) 20 Mart 2026 Cuma Bayramın ilk günü.
Kurban Bayramı (1. Gün) 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurbanların kesildiği bayramın başlangıcı.
Hicri Yılbaşı 16 Haziran 2026 Salı Hicri 1448 yılının başlangıcı.
Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe Muharrem ayının 10. günü.