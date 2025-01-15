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Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

Recep ayının 15. günü İslam dünyasında önemli ve mübarek günlerden biridir. Bu geceyi Allah'a yakınlaşmak, dua ve ibadetle geçirmek isteyenler bu özel zaman diliminin manevi değerini daha yakından araştırmaya başladı. Bu gecede kılınacak namazlar ve okunacak dualar müminlerin gönlünü huzurla dolduruyor. Peki Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:03
Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

2025 yılı itibariyle mübarek üç aylar dönemi 1 Ocak'ta başlamış oldu. Bu dönem İslam alemi için manevi olarak büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Recep ayı üç ayların ilk ayı olarak, Ramazan'a hazırlık sürecinin başlangıcı sayılır. 2 Ocak 2024'te idrak edilen Regaip Kandili'nin ardından Recep ayının 15. gecesi de dini açıdan önemli bir yer tutmaktadır.

Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

Recep Ayının 15. Günü ve Gecesi

2025 yılında, Recep ayının 15. günü 15 Ocak'a denk geliyor. Bu özel gün ve geceİslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olup müminler için dua, ibadet ve arınma fırsatı sunar. Yüce Allah bazı günleri, geceleri ve ayları, kullarına olan sonsuz merhametiyle mübarek kılmıştır. Recep ayının 15. gecesi de, bu zaman dilimlerinden biridir. Bu geceyi ihya etmek isteyenler, dua ve ibadetle Allah'a yakınlaşmayı hedeflerler.

Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

Recep Ayının 15. Gecesinin Önemi

Hadis-i şeriflerde, Recep ayının Allah'ın ayı olduğu belirtilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), "Recep, Allahü teâlânın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder." buyurmuştur. Bu geceyi, Allah'a dua ve ibadetle geçirmek, müminler için büyük bir sevap kaynağıdır. Ayrıca, Recep ayının 15. gecesinde yapılan dua ve ibadetlerin kabul olacağına inanılır.

Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

Recep Ayının 15. Gecesinde Kılınacak Namazlar

Recep ayının 15. gecesine özel bir namaz yoktur. Bugün genellikle "Nafile Namazı" kılınır.

Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

12 rekat olan nafile namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.