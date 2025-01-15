Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?

Recep Ayının 15. Günü ve Gecesi

2025 yılında, Recep ayının 15. günü 15 Ocak'a denk geliyor. Bu özel gün ve geceİslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olup müminler için dua, ibadet ve arınma fırsatı sunar. Yüce Allah bazı günleri, geceleri ve ayları, kullarına olan sonsuz merhametiyle mübarek kılmıştır. Recep ayının 15. gecesi de, bu zaman dilimlerinden biridir. Bu geceyi ihya etmek isteyenler, dua ve ibadetle Allah'a yakınlaşmayı hedeflerler.