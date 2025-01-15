Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Nafile namazı kaç rekat?
Recep ayının 15. günü İslam dünyasında önemli ve mübarek günlerden biridir. Bu geceyi Allah'a yakınlaşmak, dua ve ibadetle geçirmek isteyenler bu özel zaman diliminin manevi değerini daha yakından araştırmaya başladı. Bu gecede kılınacak namazlar ve okunacak dualar müminlerin gönlünü huzurla dolduruyor. Peki Recep ayının 15. gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir? İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:03