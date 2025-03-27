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Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet'e göre teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir?

Ramazan Bayramı ile birlikte milyonlarca Müslüman bayram namazını eda etmeye hazırlanırken teşrik tekbirlerinin getirilip getirilmediği merak konusu oldu. Peki teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir? Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? İşte konuya dair Diyanet açıklamaları haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:15
Ramazan Bayramı’nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet’e göre teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir?

Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferini yaşamak isteyen milyonlarca Müslüman, bayram namazı ve ibadetlerle ilgili detayları araştırıyor. Özellikle "Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi?" sorusu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarına göre teşrik tekbiri sadece belirli günlerde farz namazların ardından getirilmektedir.

Ramazan Bayramı’nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet’e göre teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.

Ramazan Bayramı’nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet’e göre teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ'NİN HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Ramazan Bayramı’nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet’e göre teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

Ramazan Bayramı’nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet’e göre teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir?

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim'e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa "Allāhüekber" denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.