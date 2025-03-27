Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet’e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZINI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?



🔸 Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.



