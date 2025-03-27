Kadraj Galeri Kadraj İkon Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet'e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet'e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

Ramazan-ı Şerif'in ardından manevi huzur ve sevinçle karşılanan Ramazan Bayramı Müslümanlar için birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı günlerden biridir. Bayram sabahı İslam dünyasında coşku ile eda edilen bayram namazı senede sadece iki defa kılındığı için çoğu kişi tarafından zaman zaman unutulabiliyor. Peki bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım Ramazan Bayramı namazı kılınışı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:21
Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet’e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

İslam dünyasında büyük bir coşku ve manevi atmosferle karşılanan Ramazan Bayramı, her yıl müminlerin camilere akın ettiği bayram namazı ile başlıyor. Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından, bayram sabahı erken saatlerde ibadethanelerde toplanan Müslümanlar hem bayram sevincini paylaşıyor hem de dualarla bu mübarek günü karşılıyor.

Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet’e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZINI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

🔸 Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet’e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

🔸 Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümlerde camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet’e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZININ DİĞER NAMAZLARDAN FARKI NEDİR?
🔸 Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.
🔸 Hutbe, cuma namazında namazdan önce bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet’e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

HANGİ BAYRAM NAMAZI KILINACAKSA NİYET ONA GÖRE YAPILIR

🔸 Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

🔸 Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır: