Ramazan Bayramı namazı kılınışı | Diyanet'e göre bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur?
Ramazan-ı Şerif'in ardından manevi huzur ve sevinçle karşılanan Ramazan Bayramı Müslümanlar için birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı günlerden biridir. Bayram sabahı İslam dünyasında coşku ile eda edilen bayram namazı senede sadece iki defa kılındığı için çoğu kişi tarafından zaman zaman unutulabiliyor. Peki bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım Ramazan Bayramı namazı kılınışı.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:21