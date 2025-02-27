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Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahur ve iftar hazırlıkları başladı. Oruç tutarken sağlıklı beslenmek büyük önem taşırken, uzmanlar özellikle kronik hastalığı olan bireyleri uyardı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bazı hastaların oruç tutmasının riskli olabileceğini belirterek doktor kontrolü olmadan oruç tutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Peki kimler oruç tutmamalı? Oruç hangi durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir? İşte uzmanından altın değerinde tavsiyeler!

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Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:07
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetine hazırlanırken, uzmanlardan özellikle kronik hastalığı olan bireyler için hayati uyarılar geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bazı hastaların oruç tutmasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini belirterek doktor kontrolü olmadan bu kararın verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

Kalp Hastaları Dikkat!

Kalp hastaları için oruç tutmanın bazı durumlarda sakıncalı olabileceğini belirten Prof. Dr. Okuyan, yeni kalp krizi geçiren bireylerin ve kontrolsüz hipertansiyon hastalarının oruç tutmasının tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor!

Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

"Yeni Geçirilmiş Kalp Krizi Olanların Oruç Tutması Riskli"

Kronik kalp yetersizliği, kontrolsüz yüksek tansiyon ve kontrolsüz şeker hastalığı gibi sağlık sorunları olan bireyler için orucun ciddi riskler taşıyabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni geçilmiş kalp krizi olan, kontrolsüz yüksek tansiyonu ve kontrolsüz şeker hastalığı olan hastalarımızın oruç tutmasını uygun görmüyoruz.

Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

Ritim bozukluğu, kalp kapak hastalığı gibi nedenlerle ciddi kan sulandırıcılar kullanan hastalarımız var. Çünkü sahurla iftar arasındaki süreç değişken olduğu için ilaçları etkin dozda alamayabiliyorlar.

Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

Özellikle ritim bozukluğu ve kalp kapak hastalığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarımız için ilaç saatlerinin değişmesi hayati tehlike yaratabilir." dedi.