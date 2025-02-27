Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahur ve iftar hazırlıkları başladı. Oruç tutarken sağlıklı beslenmek büyük önem taşırken, uzmanlar özellikle kronik hastalığı olan bireyleri uyardı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bazı hastaların oruç tutmasının riskli olabileceğini belirterek doktor kontrolü olmadan oruç tutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Peki kimler oruç tutmamalı? Oruç hangi durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir? İşte uzmanından altın değerinde tavsiyeler!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:07