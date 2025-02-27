Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?

"Yeni Geçirilmiş Kalp Krizi Olanların Oruç Tutması Riskli"



Kronik kalp yetersizliği, kontrolsüz yüksek tansiyon ve kontrolsüz şeker hastalığı gibi sağlık sorunları olan bireyler için orucun ciddi riskler taşıyabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni geçilmiş kalp krizi olan, kontrolsüz yüksek tansiyonu ve kontrolsüz şeker hastalığı olan hastalarımızın oruç tutmasını uygun görmüyoruz.