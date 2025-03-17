Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Türkiye'de dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayali artık çok daha yakın! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik başlattığı destek programıyla 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar yardım sağlıyor. Prefabrik ev yapımından kapsamlı konut alımına, basit onarımdan betonarme inşaat desteğine kadar uzanan bu program, özellikle sağlıksız koşullarda yaşayanlar için kritik bir fırsat sunuyor. İşte Mart 2025 itibarıyla güncel başvuru şartları, destek tutarları ve 'Bu yardımdan nasıl yararlanırım?' sorusunun tüm cevapları… Barınma Yardımı Türleri ve Tutarları Prefabrik Ev Desteği: Maksimum Tutar: 300.000 TL. Kimler Yararlanabilir? Sosyoekonomik dezavantajlı haneler. Son 1 yıldır aynı ilçede ikamet edenler. Nafaka yükümlülüğü olmayanlar. Betonarme Ev/Konut Alım Desteği: Maksimum Tutar: 500.000 TL. Koşullar: Sağlıksız konutta yaşayanlar. Muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olanlar. Ev Onarım Destekleri: Basit Onarım: 35.000 TL (6 ay içinde harcama zorunlu). Orta Onarım: 70.000 TL. Kapsamlı Onarım: 100.000 TL (1 yıl içinde belge ibrazıyla ödeme). Başvuru Şartları ve Belgeler 3294 sayılı Kanun'a göre muhtaçlık sınırının altında olmak. on 1 yıldır başvurulan ilçede fiilen yaşamak. Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler. Nafaka yükümlüsü akrabası bulunmamak. Nereden Başvurulur? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (İlçe kaymakamlıklarına bağlı). Online: Aile Bakanlığı SYGM Resmi Sitesi. Dikkat Edilmesi Gerekenler: Prefabrik Ev İçin: Maliyetin en az %30'unu karşılamak şartıyla 300.000 TL'ye kadar destek alınabilir. Nakit Yardım: 500.000 TL'lik konut desteği için tapu ve inşaat ruhsatı zorunluluğu bulunuyor. Onarım Destekleri: Basit onarımlarda paranın 6 ay içinde, kapsamlı onarımlarda 1 yıl içinde harcanması gerekiyor. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Aile Bakanlığı resmi sitesinden alınmıştır Detaylı bilgi için: Aile Bakanlığı SYGM Resmi Sitesi