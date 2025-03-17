Kadraj Galeri Kadraj İkon Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Türkiye'de dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar barınma yardımı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 14:27
Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Türkiye'de dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayali artık çok daha yakın! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik başlattığı destek programıyla 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar yardım sağlıyor. Prefabrik ev yapımından kapsamlı konut alımına, basit onarımdan betonarme inşaat desteğine kadar uzanan bu program, özellikle sağlıksız koşullarda yaşayanlar için kritik bir fırsat sunuyor. İşte Mart 2025 itibarıyla güncel başvuru şartları, destek tutarları ve "Bu yardımdan nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları…

Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Barınma Yardımı Türleri ve Tutarları

Prefabrik Ev Desteği:

Maksimum Tutar: 300.000 TL.

Kimler Yararlanabilir?

Sosyoekonomik dezavantajlı haneler.

Son 1 yıldır aynı ilçede ikamet edenler.

Nafaka yükümlülüğü olmayanlar.

Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Betonarme Ev/Konut Alım Desteği:

Maksimum Tutar: 500.000 TL.

Koşullar:

Sağlıksız konutta yaşayanlar.

Muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olanlar.

Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Ev Onarım Destekleri:

Basit Onarım: 35.000 TL (6 ay içinde harcama zorunlu).

Orta Onarım: 70.000 TL.

Kapsamlı Onarım: 100.000 TL (1 yıl içinde belge ibrazıyla ödeme).

Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Başvuru Şartları ve Belgeler

3294 sayılı Kanun'a göre muhtaçlık sınırının altında olmak. on 1 yıldır başvurulan ilçede fiilen yaşamak. Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler. Nafaka yükümlüsü akrabası bulunmamak.

Nereden Başvurulur?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (İlçe kaymakamlıklarına bağlı).

Online: Aile Bakanlığı SYGM Resmi Sitesi.