Prefabrik ev yaptırana 300.000 TL, konut alana 500.000 TL devlet yardımı!

Türkiye'de dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayali artık çok daha yakın! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik başlattığı destek programıyla 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar yardım sağlıyor. Prefabrik ev yapımından kapsamlı konut alımına, basit onarımdan betonarme inşaat desteğine kadar uzanan bu program, özellikle sağlıksız koşullarda yaşayanlar için kritik bir fırsat sunuyor. İşte Mart 2025 itibarıyla güncel başvuru şartları, destek tutarları ve "Bu yardımdan nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları…