Polislik alım başvuru şartları nedir? POMEM (Polis Akademisi) 33. dönem polis alımı başladı mı?

Daha önceki süreç hakkında bilgi:

👉 Polislik Başvuru Adımları Rehberi (POMEM 2024)

POMEM ve PMYO Arasındaki Fark

POMEM, önlisans ve lisans mezunlarını kapsar. PMYO ise lise mezunu adayların başvurduğu ayrı bir süreçtir.

PMYO'da TYT puanı POMEM'de ise KPSS puanı değerlendirmeye alınır. Bu iki sistem Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı kademelerde polis yetiştirmeyi hedefler.