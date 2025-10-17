Kadraj Galeri Kadraj İkon Polislik alım başvuru şartları nedir? POMEM (Polis Akademisi) 33. dönem polis alımı başladı mı?

Emniyet teşkilatına katılma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği Polis Akademisi 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları için geri sayım başladı. Bir önceki alımın takvimi göz önüne alındığında 33. Dönem POMEM başvurularının 2025 yılı sonunda Kasım veya Aralık ayında başlaması bekleniyor. Adaylar 'Polis alımı başladı mı?' ve 'POMEM başvuru şartları nedir?' sorularına yanıt ararken gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi başvuru kılavuzuna çevrildi. İşte 2025 yılında polislik mesleğine adım atmak isteyen lisans ve önlisans mezunları için beklenen başvuru tarihleri, KPSS puan şartı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:05
33. Dönem POMEM Başvurusu Başladı Mı?

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem ilanı 21 Kasım 2024'te yayımlanmış, başvurular 9 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden alınmıştı.
Benzer takvimin bu yıl da izlenmesi öngörülüyor.

POMEM Başvuru Şartları 2025

Yeni dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandığında şartlar netleşecek. Ancak geçtiğimiz dönem belirlenen genel kriterler şu şekildeydi:

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya önlisans mezunu olmak

KPSS'de lisans P3 türünden en az 60, önlisans P93 türünden en az 65 puan almak

1 Ocak 2025 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda 162 cm boy şartını sağlamak

Beden kitle endeksi (BMI): 18 – 27 arası olmalı

Silah taşımaya engel bir durumu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

POMEM Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar pa.edu.tr sitesinde yer alacak başvuru kılavuzunu inceledikten sonra e-Devlet hesabıyla giriş yapacak ve çevrim içi formu dolduracak. Formun alt kısmındaki "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna tıklayarak işlem tamamlanacak.

Daha önceki süreç hakkında bilgi:

👉 Polislik Başvuru Adımları Rehberi (POMEM 2024)

POMEM ve PMYO Arasındaki Fark

POMEM, önlisans ve lisans mezunlarını kapsar. PMYO ise lise mezunu adayların başvurduğu ayrı bir süreçtir.
PMYO'da TYT puanı POMEM'de ise KPSS puanı değerlendirmeye alınır. Bu iki sistem Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı kademelerde polis yetiştirmeyi hedefler.