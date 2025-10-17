Polislik alım başvuru şartları nedir? POMEM (Polis Akademisi) 33. dönem polis alımı başladı mı?
Emniyet teşkilatına katılma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği Polis Akademisi 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları için geri sayım başladı. Bir önceki alımın takvimi göz önüne alındığında 33. Dönem POMEM başvurularının 2025 yılı sonunda Kasım veya Aralık ayında başlaması bekleniyor. Adaylar 'Polis alımı başladı mı?' ve 'POMEM başvuru şartları nedir?' sorularına yanıt ararken gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi başvuru kılavuzuna çevrildi. İşte 2025 yılında polislik mesleğine adım atmak isteyen lisans ve önlisans mezunları için beklenen başvuru tarihleri, KPSS puan şartı ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:05