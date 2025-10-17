Polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar? Faizsiz kredi ve ihale tarihi! EGM 2025-2028 promosyonu SON DAKİKA!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin dört gözle beklediği maaş promosyonu için geri sayım sona erdi. Yaklaşık 350 bin EGM personelini ilgilendiren dev anlaşmanın banka ihale tarihi resmen duyuruldu. Polislerin alım gücünü doğrudan etkileyecek olan bu ihale, sendikaların yüksek talepleri ve bankalar arasındaki rekabetle şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki polis maaş promosyonu ödemesi ne kadar? Faizsiz kredi ve ihale tarihi detayları nedir?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:51