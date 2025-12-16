Kadraj Galeri Kadraj İkon Polis çalışma saatleri değişecek mi, ne zaman? 12/36 mesai sistemi nedir, nasıl uygulanacak?

Polis çalışma saatleri değişecek mi, ne zaman? 12/36 mesai sistemi nedir, nasıl uygulanacak?

Polislerin çalışma saatlerine ilişkin yapılması planlanan düzenleme kamuoyunda yakından izleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan personel açısından yeni bir dönemin habercisi oldu. 2026 yılına yönelik planlamalarla birlikte polislerin çalışma sistemi, atama süreçleri ve özlük haklarına dair önemli başlıklar gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçe görüşmelerinde Emniyet Teşkilat Kanunu'na ilişkin yürütülen çalışmaları paylaştı.

Bu kapsamda polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini açıklayan Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı'nda yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu.

"Çalışma sisteminde 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini" söyleyen Yerlikaya, polislerin çalışma düzenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız."

Bu açıklamayla birlikte, uzun süredir tartışılan 12/36 çalışma sisteminin 2026 yılı sonbaharında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

12/36 MESAİ SİSTEMİ NASIL İŞLER?

12/36 sisteminde çalışan personel, 12 saat kesintisiz görev yapar. Bu sürenin ardından 36 saat izinli sayılır. Yani çalışan, bir gün uzun süreli mesai yapar, sonraki bir buçuk gün boyunca dinlenir. Bu döngü düzenli olarak tekrar eder.

ÜCRET DENGESİNE YÖNELİK YENİ ÇALIŞMA

Bakan Yerlikaya, yalnızca çalışma saatleriyle sınırlı kalmayan düzenlemeler üzerinde de durduklarını belirtti.