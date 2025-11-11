Kadraj Galeri Kadraj İkon Polis alımı başvuru tarihi geldi mi? PA 33. dönem POMEM başvurusu 2025: Şartlar neler, KPSS puanı kaç

Polis alımı başvuru tarihi geldi mi? PA 33. dönem POMEM başvurusu 2025: Şartlar neler, KPSS puanı kaç

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev alarak polislik hayali kuran binlerce lisans ve ön lisans mezunu aday için yılın en kritik dönemi başladı. Gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) gelecek 33. Dönem POMEM alımı başvuru tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl alımların Kasım ayında başlaması nedeniyle, 11 Kasım 2025 Salı günü, adaylar için adeta bir dönüm noktası haline geldi. Peki 33. Dönem POMEM başvurusu için düğmeye basıldı mı? Hangi KPSS puanı istenecek, boy ve yaş şartları neler? İşte Polis Akademisi'nden beklenen o resmi duyurunun son durumu ve güncel başvuru şartları.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), her yıl binlerce genci emniyet teşkilatına kazandırmaya devam ediyor. Özellikle lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için büyük bir kariyer fırsatı sunan POMEM alımları, sıkı bir rekabetle gerçekleşiyor. 2025 yılı 33. Dönem alımlarının ne zaman başlayacağı sorusu, KPSS sınavlarına giren on binlerce adayın en önemli gündem maddesi. Geçtiğimiz dönemlerde alımların bu aylara denk gelmesi, Kasım 2025'i başvuru dönemi için en güçlü aday haline getirdi.

33. Dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman (2025 Beklentisi)

2025 yılı 33. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihleri için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, PA'nın önceki alım takvimleri bu yılki sürece dair önemli ipuçları veriyor.

Geçtiğimiz yıl, 32. Dönem POMEM alımı duyurusu Kasım ayının başlarında yapılmış ve ön başvurular 21 Kasım – 09 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu takvim referans alındığında, 33. Dönem POMEM başvurularının da 2025 yılı Kasım ayının son haftasında veya Aralık ayının ilk haftasında başlaması kuvvetle muhtemel görünmektedir.

Başvuru süreci, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde "33. Dönem POMEM Alımı Başvuru Kılavuzu"nun yayınlanmasıyla resmen başlayacaktır. Bu kılavuz, kontenjan (kadın/erkek sayısı), başvuru tarihleri, sınav ücreti ve kesinleşmiş başvuru şartları gibi tüm kritik detayları içerecektir. Bu nedenle adayların bu süreçte www.pa.edu.tr adresini sık sık kontrol etmesi büyük önem taşımaktadır.

POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır? (e-Devlet Ekranı)

POMEM başvuruları, kılavuz yayınlandıktan sonra belirlenen tarihler arasında sadece online olarak yapılmaktadır. Adayların şahsen veya posta yoluyla bir belge göndermesine gerek yoktur. Başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

Resmi Siteye Giriş: Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi olan www.pa.edu.tr adresine gidin.

e-Devlet Yönlendirmesi: "Aday İşlemleri" veya "POMEM Başvuru" linkine tıklayın. Sistem sizi e-Devlet kapısına yönlendirecektir.

Giriş Yapma: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Form Doldurma: Karşınıza çıkan başvuru formunu eksiksiz, doğru ve güncel bilgilerle doldurun.

Onaylama: Başvuru formunu onaylayıp "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna basarak işlemi tamamlayın. Başvuru ücretinin nereye ve nasıl yatırılacağı bilgisi de yine başvuru kılavuzunda belirtilecektir.