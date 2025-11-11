Polis alımı başvuru tarihi geldi mi? PA 33. dönem POMEM başvurusu 2025: Şartlar neler, KPSS puanı kaç
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev alarak polislik hayali kuran binlerce lisans ve ön lisans mezunu aday için yılın en kritik dönemi başladı. Gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) gelecek 33. Dönem POMEM alımı başvuru tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl alımların Kasım ayında başlaması nedeniyle, 11 Kasım 2025 Salı günü, adaylar için adeta bir dönüm noktası haline geldi. Peki 33. Dönem POMEM başvurusu için düğmeye basıldı mı? Hangi KPSS puanı istenecek, boy ve yaş şartları neler? İşte Polis Akademisi'nden beklenen o resmi duyurunun son durumu ve güncel başvuru şartları.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:59