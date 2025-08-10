Kadraj Galeri Kadraj İkon Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A'dan Z'ye yeni sistem

Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A'dan Z'ye yeni sistem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde köklü bir değişikliğe imza atıyor. 15 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek yeni sistemle birlikte adaylar sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre sınavlara başvuru ekranı yıl boyunca açık kalacak ve adaylar istedikleri zaman ve yerde sınava girebilecek. İşte adım adım sınav aşamaları.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:00
Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A’dan Z’ye yeni sistem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni sistemle sınavlarda sabit tarihler yerine adayların kendi tercih ettikleri zamanlarda sınava girebileceğini belirtti. Peki iki aşamalı pilot sınavı nedir, uygulama nasıl yapılacak? Sınav ücretleri nasıl olacak? İşte merak edilen tüm aşamalar haberimizde.

Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A’dan Z’ye yeni sistem

SİSTEM NE ZAMAN UYGULANACAK?

"15 Ağustos 2025'te başlayacak yeni sistemle adaylar, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak." diyen Uraloğlu, "Adaylarımız sabit sınav dönemleri yerine kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.

Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A’dan Z’ye yeni sistem

Başvuru ekranının sürekli açık olacağına dikkat çeken Bakan, "Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek." dedi.

Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A’dan Z’ye yeni sistem

AŞAMA AŞAMA SINAV SİSTEMİ

Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A’dan Z’ye yeni sistem

İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Daha Adil Değerlendirme

Yeni dönemin en önemli yeniliklerinden biri ise sınavların iki aşamaya ayrılması oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Sınavların artık ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacağını" vurguladı.