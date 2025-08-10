Pilot sınavlarında dev değişiklik! İki aşamalı sınav, esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı başlıyor! İşte A'dan Z'ye yeni sistem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde köklü bir değişikliğe imza atıyor. 15 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek yeni sistemle birlikte adaylar sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre sınavlara başvuru ekranı yıl boyunca açık kalacak ve adaylar istedikleri zaman ve yerde sınava girebilecek. İşte adım adım sınav aşamaları.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:00