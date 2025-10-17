Kadraj Galeri Kadraj İkon Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel, Hyundai: İşte 650 bin TL'ye satın alınabilecek 2.el otomobiller

Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:03
Peki, 650.000 TL gibi rekabetçi bir bütçeyle 17 Ekim 2025 itibarıyla hangi ikinci el otomobillere sahip olunabilir? Bu bütçeyle hem günlük kullanıma uygun, hem de nispeten daha yeni model araçlara ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki, bu bütçe aralığında hangi Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel ve Hyundai modelleri tercih edilebilir? İşte hayalindeki araca kavuşmak isteyenler için 650 bin TL'ye satın alınabilecek ikinci el otomobillerin detaylı listesi ve piyasa analizleri...

Ekonomik ve Dizel Seçenekler:

Peugeot 301 / Citroen C-Elysee: 2018-2019 model yılı civarında, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 1.5 BlueHDi veya 1.6 HDi dizel motorlu versiyonları bu fiyat aralığında bulunabilmektedir. Bakım maliyetlerinin uygunluğu ve sedan kasa tipiyle aileler için ideal bir tercihtir.

Renault Clio / Symbol: 2015-2018 model aralığındaki 1.5 dCi motorlu versiyonları hem şehir içi hem de uzun yolda ekonomik sürüş vadediyor. Symbol, geniş bagaj hacmiyle dikkat çekiyor.

Dacia Dokker / Sandero Stepway: Daha çok iş amaçlı veya geniş aileler için tercih edilen 2014-2017 model civarındaki dizel Dokker veya daha güncel Sandero Stepway modelleri konfor ve işlevselliği bir arada sunar.

Kompakt ve Güvenilir Modeller:

Hyundai i20 / i30: i20'nin 2016-2019 model yılı civarındaki benzinli veya dizel seçenekleri, piyasa tutuşu ve servis kolaylığı açısından sıkça tercih edilmektedir.