Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel, Hyundai: İşte 650 bin TL’ye satın alınabilecek 2.el otomobiller

Peki, 650.000 TL gibi rekabetçi bir bütçeyle 17 Ekim 2025 itibarıyla hangi ikinci el otomobillere sahip olunabilir? Bu bütçeyle hem günlük kullanıma uygun, hem de nispeten daha yeni model araçlara ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki, bu bütçe aralığında hangi Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel ve Hyundai modelleri tercih edilebilir? İşte hayalindeki araca kavuşmak isteyenler için 650 bin TL'ye satın alınabilecek ikinci el otomobillerin detaylı listesi ve piyasa analizleri...