Kadraj Galeri Kadraj İkon Peşinatta %20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Peşinatta %20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde mülkiyetinde bulunan 512 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 51 ildeki taşınmazlar, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ihalelerde yeni sahiplerini bulacak.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 10:58
Peşinatta yüzde 20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Açık artırmalar 18 ve 19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak. İhaleler, Ankara ve İstanbul'da kurulacak salonlarda fiziki katılımla yapılacak. Ayrıca internet üzerinden çevrim içi katılım da mümkün olacak.

Peşinatta yüzde 20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki çeşitli arsalar, konut alanları ve ticari taşınmazlar bulunuyor.

Peşinatta yüzde 20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Peşin Alımda Yüzde 20 İndirim Fırsatı

Açık artırma ihalelerinde taşınmazlar, kazanan isteklinin tercihine göre peşin ya da vadeli şekilde satılacak. Katılımcılar, yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan bedeli 24 aya kadar taksitlendirebilecek.

Peşinatta yüzde 20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Tüm ödemesini peşin yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Böylece yatırım yapmak isteyenler için hem vadeli hem de indirimli alım seçenekleri sunulmuş olacak.

Peşinatta yüzde 20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Detaylı Bilgiler Emlak Müzayede Sitesinde

Satışa çıkarılan taşınmazların listesi, ihale şartları ve diğer detaylara www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin başvuru koşullarını ve teminat bedellerini inceleyerek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.