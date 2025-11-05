Peşinatta %20 indirim! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak! İşte başvuru şartları ve geri ödeme bilgileri

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki çeşitli arsalar, konut alanları ve ticari taşınmazlar bulunuyor.