Kadraj Galeri Kadraj İkon Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı? TFF açıkladı!

Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı? TFF açıkladı!

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun başlamasıyla birlikte, taraftarlar maçlara girişte uygulanacak yeni sistemi merak ediyor. 14 Nisan 2014'ten bu yana Türkiye'de stadyumlara girişte kağıt bilet yerine elektronik bilet ve Passolig kartı uygulaması zorunlu hale getirilmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan son açıklamayla birlikte bu sistemde önemli bir değişikliğe gidildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 13:37
Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig maçlarında uygulanan Passolig sistemine veda ediyor. Peki maçlara nasıl girilecek? İşte merak edilenler.

Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı?

9 Temmuz 2025'te yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar stadyumlara girişlerini çipli T.C. kimlik kartlarıyla gerçekleştirecek.

Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı?

Yeni sistemle birlikte elektronik biletler doğrudan kimlik kartlarına yüklenecek ve taraftarlar maçlara daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı?

Passolig Neden Kaldırılıyor?

Passolig, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 2014 yılında hayata geçirilmişti. Sistem, maç biletlerini elektronik ortamda almayı ve stadyumlara girişleri kolaylaştırmayı amaçlamış, aynı zamanda güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı?

Ancak son yıllarda teknolojik gelişmeler ve taraftarların maç günlerinde stadyuma hızlı erişim talebi, TFF'yi yeni bir uygulamaya geçmeye yönlendirdi. Artık Passolig kartları yıllık kullanım bedeli ve bazı prosedürlerle birlikte tarihe karışıyor.