Passolig kalktı mı, kartlar iptal mi edilecek? Süper Lig maçlarına nasıl girilecek, kimlik kartıyla mı? TFF açıkladı!
Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun başlamasıyla birlikte, taraftarlar maçlara girişte uygulanacak yeni sistemi merak ediyor. 14 Nisan 2014'ten bu yana Türkiye'de stadyumlara girişte kağıt bilet yerine elektronik bilet ve Passolig kartı uygulaması zorunlu hale getirilmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan son açıklamayla birlikte bu sistemde önemli bir değişikliğe gidildi.
Giriş Tarihi: 19.08.2025 13:37