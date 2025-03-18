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Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli'nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Oryantal Tanyeli pankreas kanseri sebebiyle vefat etti. Hayatını kaybeden Tanyeli bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Pankreas kanseri, sık görülen ancak sinsi şekilde ilerleyen bir kanser türüdür. American Cancer Society'ye göre, başlıca risk faktörleri arasında sigara içmek, genetik yatkınlık, uzun süreli Tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları yer alıyor. Peki Pankreas kanserinin tedavisi var mı? İşte konuyla ilgili bilgiler.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:01
Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli’nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Pankreas kanseri, belirtileri ve tedavi yöntemleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ünlü oryantal Tanyeli'nin pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, bu hastalıkla ilgili soruları yeniden gündeme getirdi. Pankreas kanserinin başlıca belirtileri arasında kilo kaybı, karın ağrısı, sarılık, iştah kaybı, bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk ve ishal gibi semptomlar bulunuyor. Peki Pankreas kanseri neden olur? İşte bilinmesi gerekenler…

Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli’nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

PANKREAS KANSERİ NEDİR?

Pankreas kanseri, genellikle erken evrelerde belirgin semptomlar göstermediği için "sessiz kanser" olarak bilinir. Hastalık ilerledikçe, çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir. Bu semptomlar, kanserin pankreasın dışına yayılması veya çok büyümesiyle ilişkilidir.

Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli’nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

PANKREAS KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Pankreas kanseri hastalarında yaygın olarak görülen ilk semptomlardan biri yorgunluk ve fiziksel zayıflıktır. Bu tür hastalar, herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan bile aşırı yorgunluk hissi duyabilirler. Bu durum, depresyon ya da uyku bozukluklarıyla da bağlantılı olabilir. Ancak bu belirtiler, sadece pankreas kanserine özgü değildir ve genellikle başka sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.

Erken teşhis, pankreas kanserinin etkilerini minimize etmek için kritik bir faktördür. Bu nedenle, yorgunluk gibi genel belirtilerin yanında daha spesifik işaretlerin de gözlemlenmesi önemlidir.

Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli’nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Sarılık semptomu
Sarılık, gözlerde ve ciltte sararmaya yol açan bir durumdur. Pankreas kanseri hastalarının çoğunda, bu semptom ilk belirtilerden biri olarak ortaya çıkabilir.

Sarılığın temel nedeni, karaciğerde üretilen bilirubin adlı maddenin birikmesidir. Karaciğer, safra adı verilen sıvıyı üretir ve bu sıvı, yağların sindirilmesine yardımcı olur. Safra, ortak safra kanalından bağırsaklara taşınır ve vücuttan dışkı yoluyla atılır. Ancak safra kanalı tıkandığında, safra bağırsaklara ulaşamaz ve bilirubin miktarı artar.

Pankreas kanseri ve sarılık ilişkisi
↪ Pankreasın başında başlayan kanserler, safra kanalına yakın olduğundan, kanserler oldukça küçükken bile bu kanala baskı yaparak sarılığa neden olabilir. Bu, kanserin erken evrede tespit edilmesine yol açabilir. Pankreasın gövde veya kuyruğunda başlayan kanserler, yayılana kadar genellikle safra kanalına baskı yapmaz.

Sarılığın diğer belirtileri:

◾ Koyu Renkli İdrar: Sarılığın ilk belirtisi, idrarın kahverengi veya koyu sarı renge dönmesidir.

◾ Açık Renkli veya Yağlı Dışkılar: Bilirubin eksikliği nedeniyle dışkı açık renkli ya da gri olabilir. Ayrıca, safra ve pankreas enzimleri yağları sindiremediği için dışkı yağlı hale gelebilir ve yüzebilir.

◾ Ciltte Kaşıntı: Bilirubin birikmesi ciltte kaşıntıya yol açabilir, bu da sararmayı daha belirgin hale getirebilir.

Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli’nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Pankreas kanserinde kilo kaybı ve iştahsızlık

Pankreas kanseri, genellikle istenmeyen kilo kaybına yol açar. Kanser hastalarında sıkça görülen bir diğer semptom ise iştah kaybıdır. Bu kişiler genellikle yemek yemekte zorlanır veya tamamen iştahsızlık yaşarlar. Bu durum, kanserin vücutta yarattığı biyolojik etkilerle bağlantılıdır ve hastaların beslenme alışkanlıklarını önemli ölçüde etkileyebilir.