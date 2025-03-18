Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Tanyeli’nin hastalığı pankreas kanseri nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Sarılık semptomu

Sarılık, gözlerde ve ciltte sararmaya yol açan bir durumdur. Pankreas kanseri hastalarının çoğunda, bu semptom ilk belirtilerden biri olarak ortaya çıkabilir.



Sarılığın temel nedeni, karaciğerde üretilen bilirubin adlı maddenin birikmesidir. Karaciğer, safra adı verilen sıvıyı üretir ve bu sıvı, yağların sindirilmesine yardımcı olur. Safra, ortak safra kanalından bağırsaklara taşınır ve vücuttan dışkı yoluyla atılır. Ancak safra kanalı tıkandığında, safra bağırsaklara ulaşamaz ve bilirubin miktarı artar.

Pankreas kanseri ve sarılık ilişkisi

↪ Pankreasın başında başlayan kanserler, safra kanalına yakın olduğundan, kanserler oldukça küçükken bile bu kanala baskı yaparak sarılığa neden olabilir. Bu, kanserin erken evrede tespit edilmesine yol açabilir. Pankreasın gövde veya kuyruğunda başlayan kanserler, yayılana kadar genellikle safra kanalına baskı yapmaz.

Sarılığın diğer belirtileri:

◾ Koyu Renkli İdrar: Sarılığın ilk belirtisi, idrarın kahverengi veya koyu sarı renge dönmesidir.

◾ Açık Renkli veya Yağlı Dışkılar: Bilirubin eksikliği nedeniyle dışkı açık renkli ya da gri olabilir. Ayrıca, safra ve pankreas enzimleri yağları sindiremediği için dışkı yağlı hale gelebilir ve yüzebilir.

◾ Ciltte Kaşıntı: Bilirubin birikmesi ciltte kaşıntıya yol açabilir, bu da sararmayı daha belirgin hale getirebilir.