Sırrı Süreyya Önder'in dün hayatını kaybetmesinin ardından siyasetin her kesiminden taziye mesajları gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklama kamuoyunda derin yankı uyandırdı. Özel, Önder'in kendisine yıllar önce emanet ettiği büyük bir sırrı ilk kez paylaştı.