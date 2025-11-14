Özgü Namal’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Elem Su’nun son hali ortaya çıktı: Annesinin kopyası!

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ahmet Serdar Oral'ı, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiş ve iki çocuğuyla birlikte zorlu bir süreçten geçmişti. Nefes adında bir oğlu ve Elem Su adında bir kızı bulunan Namal, yaşadığı acının ardından setlere dönmüş ve sessizliğini yıllar sonra yeni projelerle bozmuştu.