Özgü Namal’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Elem Su’nun son hali ortaya çıktı: Annesinin kopyası!
Özgü Namal, uzun süredir gözlerden uzak büyüttüğü kızı Elem Su ile objektiflere yansıdı. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettiği zorlu sürecin ardından hayatına devam eden ünlü oyuncunun kızının son hali sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Elem Su için 'Ne kadar büyümüş' yorumları yapılırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Annesinin kopyası', 'Özgü kendini doğurmuş' ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:47