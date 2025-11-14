Kadraj Galeri Kadraj İkon Özgü Namal’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Elem Su’nun son hali ortaya çıktı: Annesinin kopyası!

Özgü Namal, uzun süredir gözlerden uzak büyüttüğü kızı Elem Su ile objektiflere yansıdı. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettiği zorlu sürecin ardından hayatına devam eden ünlü oyuncunun kızının son hali sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Elem Su için 'Ne kadar büyümüş' yorumları yapılırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Annesinin kopyası', 'Özgü kendini doğurmuş' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:47
Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ahmet Serdar Oral'ı, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiş ve iki çocuğuyla birlikte zorlu bir süreçten geçmişti. Nefes adında bir oğlu ve Elem Su adında bir kızı bulunan Namal, yaşadığı acının ardından setlere dönmüş ve sessizliğini yıllar sonra yeni projelerle bozmuştu.

Geçtiğimiz dünlerde çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelen oyuncu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayarak sevenlerine rahat bir nefes aldırmıştı.

Özgü Namal'ın kızı Elem Su'nun son haine bakın

Sevenlerini endişelendiren kazanın ardından bir etkinlikte görüntülenen Özgü Namal, yaşadığı o korku dolu anları şöyle anlatmıştı: "Gerçekten ucuz atlattık. Sonradan anladık ki virajda karşımıza çıkan büyük kırmızı araç itfaiyeymiş. Biz yavaş girmiştik viraja ama diğer araç girmemiş. Sanırım virajı alamadılar"

Namal, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamdaki sıkışma yüzünden yere yattım. Kemerlerimizin takılı olması tek kurtuluşumuz oldu"

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜĞÜ KIZINA BAKIN

Ünlü oyuncu son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızı Elem Su ile adından söz ettirdi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Özgü Namal, kızı Elem Su ile görüntülendi. Uzun bir aranın ardından ilk kez kameralara takılan Elem Su'nun son hali büyük şaşkınlık yarattı.