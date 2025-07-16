Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Yarın mı açıklanacak? ÖGG 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı sonuç sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarını 12 Eylül 2025 tarihinde açıkladı. 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar 100 çoktan seçmeli soruyu yanıtladı; silah farkı sınavına katılanlar ise 25 sorudan sorumlu oldu ve her soru iki puan üzerinden değerlendirildi. Sonuçlar adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile EGM'nin resmi ÖGG web sayfasından öğrenilebiliyor. Sınavda başarılı olanlar, Özel Güvenlik Görevlisi olarak sektörde görev almaya hak kazanacak. Böylece güvenlik sektörüne yeni adaylar dahil olacak.