Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Yarın mı açıklanacak? ÖGG 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı sonuç sorgulama

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak. 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavında adaylar 100 çoktan seçmeli soru yanıtladı. Silah farkı sınavına girenler ise 25 sorudan sorumlu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınav puanlamasının ve değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile EGM'nin resmi ÖGG sonuç sayfasından erişim sağlayabilecek. Açıklanan tarihle birlikte sınav heyecanı sona ererken, başarılı adaylar güvenlik sektöründe görev alma hakkı kazanacak.