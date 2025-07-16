Kadraj Galeri Kadraj İkon Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? Yarın mı açıklanacak? ÖGG 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı sonuç sorgulama

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak. 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavında adaylar 100 çoktan seçmeli soru yanıtladı. Silah farkı sınavına girenler ise 25 sorudan sorumlu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınav puanlamasının ve değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile EGM'nin resmi ÖGG sonuç sayfasından erişim sağlayabilecek. Açıklanan tarihle birlikte sınav heyecanı sona ererken, başarılı adaylar güvenlik sektöründe görev alma hakkı kazanacak.

Giriş Tarihi: 16.07.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 12:11
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarını 12 Eylül 2025 tarihinde açıkladı. 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar 100 çoktan seçmeli soruyu yanıtladı; silah farkı sınavına katılanlar ise 25 sorudan sorumlu oldu ve her soru iki puan üzerinden değerlendirildi. Sonuçlar adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile EGM'nin resmi ÖGG web sayfasından öğrenilebiliyor. Sınavda başarılı olanlar, Özel Güvenlik Görevlisi olarak sektörde görev almaya hak kazanacak. Böylece güvenlik sektörüne yeni adaylar dahil olacak.

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

116. Temel ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı Tamamlandı

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavını 24 Ağustos 2025 Pazar günü tamamladı. Adaylara 100 soruluk temel değerlendirme yöneltildi. Silah farkı sınavına katılanlar ise 25 soruluk ayrı bir sınav ile ölçüldü. Bu sorular her biri 2 puan üzerinden değerlendirildi.

ÖGG Sonuçları Hangi Tarihte Açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuzda, ÖGG 116. temel ve 92. yenileme eğitimi sınavı sonuçlarının 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

ÖGG Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından başarılı adaylar, sertifika işlemlerini başlatabilir ve mesleki adımlarını planlayabilir.

ÖGG Sınavında Puanlama Detayları

Temel ve yenileme eğitim sınavı: 100 soru, 100 puan üzerinden değerlendirme

Silah farkı sınavı: 25 soru, her soru 2 puan üzerinden, toplam 50 puan

Adaylar, sınav sonuçlarını takip ederek meslek hayatlarında bir sonraki adımlarını planlayabilir.